Canal da Globo negocia para reprisar edições antigas do Big Brother Brasil · .

O canal Viva, que pertence à Globo, está negociando com a Endemol para reprisar edições antigas do Big Brother Brasil. A produtora holandesa detém os direitos de transmissão do reality e está nos acertos finais para que o canal da TV por assinatura possa exibir não só os dois primeiros BBBs, ambos de 2002, como todas as outras temporadas.

De acordo com a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, caso as negociações sejam concretizadas com acordos entre ambas as partes, o BBB1 e o BBB2 podem ser reprisados ainda neste ano.

A primeira edição do Big Brother foi vencida pelo dançarino Kleber Bambam. Já na segunda, o público votou para que o domador de cavalos Rodrigo Leonel fosse o campeão.

O Globoplay, serviço de streaming exclusivo da Globo, não possui todas as temporadas do reality em seu catálogo. O assinante pode assistir apenas as edições a partir de 2017. J.B. Oliveira, o Boninho, respondeu nas redes socais um internauta que questionou sobre isso.

“Por que não liberam temporadas antigas [no Globoplay?”, perguntou Bruno Dames. “Eles vão tentar”, afirmou o diretor do programa.

Confira:

Sim! Tem BBB no @globoplay internacional https://t.co/sF62AaylC0

— J.B. Oliveira (@boninho) January 5, 2021

Eles ao tentar

— J.B. Oliveira (@boninho) January 5, 2021

O Big Brother Brasil de 2021 estreará no dia 25 de janeiro e ficará no ar ao longo de cem dias. Na próxima sexta-feira (8), a Globo vai dar alguns spoilers sobre a edição, conforme anunciado nas redes sociais. Para repercutir ainda mais, Boninho tem usado suas redes sociais para atiçar os fãs do BBB.

Apesar da lista de cotados para o reality ter dominado a web nas últimas semanas, nenhum nome foi confimado oficialmente. Entre os possíveis confinados estavam Carol Macedo, Gustavo Mioto, Luana Piovani, mas todos já negaram suas supostas partipações.

Os verdadeiros participantes do BBB21 já iniciaram um pré-confinamento em um hotel no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo chefão do reality da Globo, Boninho, na segunda-feira (4). O diretor ainda revelou que a nova temporada não terá uma casa de vidro.