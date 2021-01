Canal desconhecido surpreende e compra jogos do Brasil nas Eliminatórias · .

O mercado de direitos de transmissão terá uma novidade em 2021. A TV Walter Abrahão, que substituiu a extinta Play TV (2006-2020), adquiriu um pacote de 56 jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo 2022. O acordo dá ao canal ainda desconhecido do grande público o direito de exibir os jogos da Seleção Brasileira fora de casa.

A informação foi antecipada por Milton Neves, colunista do UOL, nesta segunda-feira (25). O acordo foi assinado por Walter Abrahão Filho, dono da TV WA.

A negociação das Eliminatórias passou por uma mudança na atual temporada. Agora, é necessário fechar com cada uma das seleções mandantes para a transmissão, diferentemente de temporadas anteriores, quando uma emissora acertava direto com a Conmebol a compra em bloco –ou seja, o pacote total de partidas das Eliminatórias.

Essa alteração na maneira de negociar trouxe problemas para o Grupo Globo, que fechou acordo apenas com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e a AFA (Associação do Futebol Argentino) para televisionar os duelos de Brasil e Argentina como mandantes.

Dessa maneira, a líder de audiência e o canal de TV paga SporTV só mostraram dois dos quatro confrontos do Brasil que foram disputados até o momento. As outras oito seleções da competição repassaram os seus direitos de negociação para a Mediapro.

A estreia da TV Walter Abrahão nas Eliminatórias 2022 está prevista para 25 de março, quando o Brasil enfrenta a Colômbia fora de casa. O canal de TV por assinatura também poderá mostrar todas as partidas de Uruguai, Paraguai, Chile, Equador, Bolívia, Venezuela e Peru em seus domínios.

Com a Globo fora do páreo, o primeiro compromisso da Seleção Brasileira fora de casa, contra o Peru em 11 de outubro do ano passado, foi exibido pelo então EI Plus (agora Estádio TNT Sports) e pela TV Brasil.

Na ocasião, depois do lobby do Ministério das Comunicações, a CBF fechou de última hora acordo com a EBC (Empresa Brasileira de Comunicação) para que a partida fosse exibida na emissora estatal. O anúncio foi feito faltando pouco mais de uma hora para o jogo. Já contra o Uruguai, em 17 de novembro, só o pay-per-view do BandSports e o EI Plus mostraram.

TV Walter Abrahão

A TV Walter Abrahão estreou em 16 de maio do ano passado, no lugar da Play TV (que pertenceu a Fábio Luís Lula da Silva, filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva), e está disponível no canal 122 da Net/Claro, 161 da Sky, 143 da Oi TV e 150 na Gigabyte Canal. A rede foi comprada pelo empresário Walter Abrahão Filho em fevereiro de 2020.

O nome foi escolhido em homenagem ao pai, Walter Abrahão (1931-2011), famoso locutor esportivo que fez história na TV Tupi (1950-1980) nas décadas de 1960 e 1970, com passagens pelo SBT e Rede Manchete (1983-1999) nos anos seguintes. Formado em Direito, ele foi eleito vereador em 1988 e reeleito em 1992.

A TV Walter Abrahão lançou a sua programação própria há cinco meses, com uma grade que conta com atrações de assuntos variados, comandadas por nomes como a ex-BBB Jaque Khury e o humorista Fernando Caruso.