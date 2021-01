Após receber críticas pela publicidade de um creme para emagrecimento, Flayslane Raiane rebateu os internautas. Nesta quinta-feira (21), a participante do Big Brother Brasil 20 ressaltou que o produto integra o seu tratamento para reduzir medidas na barriga e disse que nunca escondeu a realização de uma lipoaspiração de alta definição. “Cansa essa perseguição”, desabafou a cantora.

“Sempre fui muito honesta com tudo o que fiz com o meu corpo, sempre sou bem honesta com meu público, e estou profundamente triste pelas pessoas maldosas estarem tentando destruir isso. O engraçado é que comecei a usar esse gel vendo uma influencer que, inclusive, também tinha lipo LAD, mas nunca vi ninguém a criticar por isso”, pontuou Flay em nota enviada ao ..

A cantora destacou que passou a usar o produto por conta própria e gostou dos resultados. Em seguida, recebeu a proposta para divulgar o creme: “De fato, recebemos para indicar. Mas, mesmo recebendo, não indico se não gosto dos resultados, já recusei a divulgação de vários produtos por não serem confiáveis ou não ter gostado do resultado. Esse sempre foi o meu critério essencial”.

“Jamais declarei que a minha barriga está trincada por causa do gel, inclusive sempre explico isso nos Stories [do Instagram], que o gel me auxilia nos cuidados, e sempre falo também que não faço apenas uso dele. Tem que ter uma alimentação balanceada, não dieta radical, e uso outras coisas para manter o corpo, o gel é um deles, e que o gel ajuda principalmente a cuidar da flacidez pós-lipo, que é bem provável acontecer”, prosseguiu.

No desabafo, a cantora afirmou que consome suplementos para emagrecimento, pratica atividades físicas e realiza sessões de drenagem. “Se não cuidar, não é porque fiz lipo que não volta tudo. Nunca escondi que fiz lipo, nunca escondi nada. Então, não está sendo justo a forma como cortam um trecho do vídeo e colocam por aí como se tivesse falado apenas aquilo e não explicado todo o resto”, comentou.

“Às vezes, cansa essa perseguição. Foi a primeira vez que algo me abalou de fato, pois estão colocando em dúvida a minha honestidade e isso me machuca profundamente, pois sempre fiz muita questão de ser muito transparente em relação a tudo e até mesmo os meus amigos, quando compram [o produto], falo : ‘Compre para auxiliar, não vá comprar o gel é ficar esperando o milagre'”, alertou a paraibana.

“Treine e coma direito porque ele apenas acelera o processo de emagrecimento e a firmar a pele. Assim como a gente usa creme preventivo para rugas no rosto, a gente também cuida da parte corporal com o auxílio de alguns elementos como cremes para celulite, estrias, flacidez e queima de gordura localizada”, concluiu a ex-BBB.