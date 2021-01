Fernanda Torres confessa que já abandonou o time de otimistas que acreditam que a pandemia de coronavírus (Covid-19) irá ensinar empatia e solidariedade a todos os seres humanos. Ela acha que a ressaca de 2020 ainda está longe de terminar e brinca que já está preparada para viver uma distopia como a de Mad Max (1979). “Cansei de ter esperança”, dispara.

“2020 é um ano que ainda não acabou. Outro dia eu recebi no celular um meme avisando que Mad Max se passa em 2021. É meio que isso”, analisa a atriz, que passou boa parte da crise sanitária isolada com a família em uma casa na região serrana do Rio de Janeiro.

Durante o isolamento, ela chegou a rodar um dos episódios da série Amor & Sorte (2019) ao lado da mãe, Fernanda Montenegro. O marido, Andrucha Waddington, os filhos Antônio e Joaquim e “agregados” como o fotógrafo Pedro Faissal se desdobraram na parte técnica para levar a história de Gilda & Lúcia ao ar.

A produção serviu como um bálsamo para toda a família, que pôde se desligar da ansiedade à espera da vacina. “O Jorge Furtado [criador do projeto] estava catando casais a princípio, mas quando soube que a gente estava isolado me chamou para escrever [ao lado do roteirista Mario Prata]. Não esperava essa repercussão toda”, adianta.

As duas ainda voltariam às personagens mais uma vez em 2020 para um especial de Natal, que foi gravado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. As mudanças, no entanto, não ficaram apenas na parte técnica –afinal, Fernanda admite que também foi pega em cheio pelo cansaço da quarentena.

“Se antes eu tinha disciplina, agora eu não aguento mais. Eu perdi o fuso horário. Dei para dormir às 8h da manhã e acordar às 4h da madrugada. Estou vivendo uma realidade paralela”, revela a intérprete, aos risos, em entrevista ao ..

A artista também pondera que, apesar de a trama não ser inspirada em sua relação com a Fernanda Montenegro, ela se viu várias vezes representada durante o episódio. “Tem um paralelo, ainda que não sejamos Gilda e Lúcia. A gente vai e volta nesses papéis de mãe e filha”, filosofa a carioca.