Cantor Jão é apontado como substituto de Gustavo Mioto no BBB21 · .

Após Gustavo Mioto ter recusado o convite para entrar no BBB21, Jão foi apontado como seu substituto no reality show da Globo. O cantor teria passado o Ano-Novo recluso com a família para já se despedir. A indicação teria sido feita por Manu Gavassi, terceira colocada do BBB20.

A informação é do colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, que também confirmou Fiuk como um dos convidados para o grupo Camarote do programa dirigido por J. B. Oliveira, o Boninho. Ainda segundo o colunista, Jão deixou uma música pronta para ser lançada enquanto ele estiver no confinamento, assim como fez Manu na edição passada.

João Vitor Romania Balbino tem 26 anos e começou sua carreira na música em 2016, publicando covers em seu canal no YouTube. Suas músicas autorais ficaram conhecidas como a “sofrência do pop”. O próprio cantor classificou um de seus álbuns como triste, já que foi inspirado no término de um relacionamento que teve.

Além do cantor, outro nome apontado para o Camarote foi o de Andressa Suita. A colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia, afirmou que a ex-mulher de Gusttavo Lima teria viajado ao Rio de Janeiro para fazer uma entrevista para participar do BBB21.

No entando, Boninho afirmou que todos os “brothers” da nova temporada –famosos e anônimos– já estão em pré-confinamento em um hotel por causa da pandemia da Covid-19.

Assim que o diretor anunciou que a edição deste ano contaria de novo com pessoas famosas, diversos nomes começaram a ser especulados –e solicitados– nas redes sociais, como Carla Diaz, Gabriela Pugliese, Andressa Urach, Livia Andrade, Kéfera e Luana Piovani.

O BBB21 será o mais longo de todas as edições já realizadas. Com cem episódios, o reality faz primeira apresentação em 25 de janeiro e vai até 4 de maio. A fórmula será a mesma de 2020, misturando anônimos e celebridades. A lista oficial de participantes começará a ser anunciados a partir de 18 de janeiro, de acordo com Tiago Leifert.