Cantor Zezinho Corrêa, do Carrapicho, tem piora em quadro de Covid-19 · .

A família do cantor Zezinho Corrêa, da banda Carrapicho, afirmou que ele teve uma piora em seu quadro de Covid-19 e precisou ser sedado na última segunda-feira (25). Segundo boletim médico, os médicos optaram também pelo uso de medicações vasoativas e da ventilação mecânica. Apesar disso, o quadro do artista de 69 anos de idade é estável.

O cantor, que ficou famoso nos anos 1990 como parte do grupo Carrapicho com o hit Tic Tic Tac, foi internado no dia 5 de janeiro, em Manaus, depois de apresentar sintomas de Covid-19, doença causada pelo coronavírus.

Ele teve febre e dores no corpo no dia anterior. No dia 7, o veterano foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e nas últimas duas semanas havia tido uma considerável melhora, já não estava mais sedado ou precisando de auxílio para respirar.

Leia o boletim na íntegra:

“A família Corrêa vem a público informar sobre o quadro de saúde do nosso cantor Zezinho Corrêa. O cantor estava evoluindo vem nos últimos dias, onde o mesmo não estava sedado, não estava fazendo uso de medicações vasoativas, estava respirando sem ajuda de aparelhos, quadro neurológico limpo e fazendo diálise.

Porém, na madrugada deste domingo, o cantor apresentou uma piora no quadro, onde os médicos optaram pela conduta de retornar com a sedação, uso de medicações vasoativas e uso da ventilação mecânica, no momento ele está estabilizado e sendo muito bem assistido pela equipe da Samel a quem somos eternamente gratos por todo esforço e dedicação para com seus pacientes

A família Corrêa agradece imensamente aos fãs, amigos e admiradores por todas as orações, carinho e vibrações positivas para o restabelecimento da saúde do nosso amado Zezinho Corrêa. Pedimos que continuem a corrente de orações para que tão logo ele possa estar nos alegrando com seu carisma, sua energia e sua alegria e nos brindando com sua voz sem igual.”