Capitu chuta Fred para escanteio com medo de segredo vir à tona · .

O romance entre Fred (Luigi Baricelli) e Capitu (Giovanna Antonelli) ficará na geladeira nos próximos capítulos de Laços de Família. Para proteger o amado e manter seu maior segredo, ela achará melhor se afastar do filho de Helena (Vera Fischer) e deixará isso claro para o rapaz, mesmo sofrendo com isso.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, Fred tocará a campainha do apartamento da vizinha de sua mãe na esperança de falar com ela e tentar reatar o relacionamento. Mas a jovem não estará receptiva.

Ela não o convidará para entrar e avisará que a esteticista não gostará de saber da visita surpresa dele. “Só vim te fazer um convite. Quero ver se você pode levar a Nina e o Bruninho numa festa de aniversário”, dirá o professor.

“Eu não posso Fred. A gente não pode mais ficar se encontrando, você tem que parar de me procurar. Será que você não percebe? Você fica arrumando uma desculpa atrás da outra pra a gente se encontrar, mas eu não posso. Você tem a sua mulher, tem sua filha, e é com elas que você deve ficar”, dirá a garota de programa, nervosa e com os olhos marejados.

“Mas o que está acontecendo? Num dia você diz que me ama, no outro dia me manda embora”, reclamará o irmão de Camila (Carolina Dieckmann), confuso. Capitu dirá que não quer ser responsável pela separação de ninguém e que os dois estão se comportando como duas crianças.

Fred perguntará se a vizinha está com medo de Maurinho (Luiz Nicolau). “Você não conhece o Maurinho. Não sabe do que ele é capaz”, lamentará a garota de programa, e o professor dirá que não tem medo do pilantra nem de ninguém.

“Olha só, me dá um tempo. Não me procura mais, não. Não dá mais, Fred, eu sou apenas um sonho antigo, uma lembrança. Nós dois mudamos. Você tem suas responsabilidades, de pai e de marido. Eu não quero estragar sua vida”, dirá a filha de Paschoal (Leonardo Villar).

“Você não vai estragar minha vida, que bobagem é essa? Tudo bem, você não pode ou não quer ir na festinha comigo, eu até aceito. Mas essa conversa não vai acabar por aqui”, Fred dirá e dará um beijo em Capitu. Ela chorará ao vê-lo ir embora abalado.

