Capitu ganha aliado contra traíras; descubra quem · .

Cercada por malandros, falsos e interesseiros, Capitu (Giovanna Antonelli) ganhará um aliado inesperado em Laços de Família. O cafetão Fernando (Lionel Fischer) sairá, de certa forma, em defesa da garota de programa. Ele falará que não quer seu nome envolvido em crimes e dará uma bronca em Simone (Vanessa Mesquita) e Orlando (Henri Pagnoncelli) por jogarem sujo.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, o homem que controla os programas sexuais feitos pelas jovens terá uma reunião com a amiga de Capitu e o cliente endinheirado e abusivo.

Simone reclamará que Maurinho (Luiz Nicolau) ameaçou queimá-la com Capitu e falará que a culpa é de Orlando, que não deu o dinheiro que o pilantra pediu. “Eu não sustento homem. A Capitu vai ter de mim o que ela quiser, mas esse vagabundo, não. Eu já avisei. Se ele se meter com a Capitu, eu ponho ele num helicóptero e atiro no meio do mar”, prometerá o ricaço.

Fernando pedirá para ele ir com calma. “Isso aqui não é uma organização criminosa”, alertará. Simone também dirá que queria matar Maurinho, e o cafetão se preocupará.

“Vamos parar com isso? O que está acontecendo com vocês, agora viraram criminosos? Se vocês me arrumarem uma encrenca com a polícia, eu fecho a agência pra vocês. Cancelamos os nossos negócios. Eu te dispenso, e a Capitu também. E você, Orlando, ou casa com a moça ou arruma outra, em outro lugar”, avisará o empresário do sexo.

O personagem de Henri Pagnoncelli não gostará do tratamento dado a ele, que é um freguês fiel. “Cliente nunca me faltou, e você sabe disso. Eu nunca tive problema com a polícia, pago meus impostos, sou até síndico do meu prédio e respeitado em todos os lugares, sabe por quê? Porque ninguém tem nada contra mim”, afirmará o cafetão.

Fernando ainda falará que a história com Maurinho está indo longe demais e que não gostou de os dois terem mandado surrar o pilantra. “Isso foi um serviço sujo. Isso não é coisa para mim”, falará. Simone e Orlando concordarão em não causar mais problemas por causa do ex-namorado de Capitu.

