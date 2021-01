Capitu toma decisão drástica e se ‘vende’ de vez; saiba como · .

Após ter seu segredo escancarado no casamento de Camila (Carolina Dieckmann), Capitu (Giovanna Antonelli) tomará uma decisão drástica em Laços de Família. A garota de programa se “venderá” de vez ao aceitar viver com Orlando (Henri Pagnoncelli) na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo.

Prestes a sair de casa e com suas malas prontas, a prostituta será surpreendida com a chegada do pai e da mãe. Da revelação feita por Clara (Regiane Alves) até esse momento, ela ainda não terá reencontrado a família. “Será que podemos conversar agora?”, perguntará Pascoal (Leonardo Villar).

Capitu soltará as malas. “Eu e sua mãe conversamos a noite toda, tentando entender o que aconteceu. Tentando encontrar uma resposta para tudo aquilo que ouvimos. Eu quero te fazer uma pergunta, Capitu. Talvez a pergunta que tenha faltado fazer durante todo esse tempo. É verdade, filha? Tudo o que a Clara disse de você, é verdade?”, questionará o senhor.

“Por que ela pode ter inventado tudo isso, eu falei pro seu pai. Uma mulher ferida, magoada, é capaz de coisas terríveis! Diz que não é verdade, Capitu. Diz que ela inventou tudo, nós vamos acreditar em você”, pedirá Ema (Walderez de Barros), com a voz embargada.

O pai da jovem perguntará novamente se é verdade. Com lágrimas nos olhos, ela confirmará que é somente fazendo um sinal com a cabeça. “Olha pra mim, filha. Seu pai te fez uma pergunta. Responde pra mim, olhando nos meus olhos. Diz olhando pra mim, é verdade?”, implorará a senhora.

“É tudo verdade, mãe”, assumirá Capitu, levando os pais às lágrimas. “Mas eu queria que vocês soubessem que as coisas não são assim, do jeito que vocês pensam. Na verdade, eu fiz alguns programas, sim, mas não foram tantos…”, tentará explicar a garota de programa.

“Chega de mentiras, Capitu! Não tente nos poupar, não tente nos enganar mais! Meu Deus do céu, você mentiu inúmeras vezes. Agora, chega! Nós também permitimos que você mentisse. No fundo, no fundo eu desconfiava, mas não tinha coragem de admitir, não tinha coragem de encarar os fatos de frente. Fingíamos que acreditávamos em tudo que você dizia. A culpa também foi nossa”, admitirá Pascoal.

A personagem de Giovanna Antonelli dirá que não está culpando os pais, que nunca faria isso. “Se eu escolhi esse caminho, se eu optei por isso, foi uma decisão minha. E eu assumo toda a responsabilidade por isso. Mas eu só queria que vocês me perdoassem. Me perdoassem por magoar tanto vocês. Não quero que vocês me entendam, só quero que vocês me perdoem”, solicitará a personagem de Giovanna Antonelli.

Novos rumos

“Não existe perdão, Capitu. Não estamos aqui para perdoar ou condenar. Em certos momentos da vida da gente, o perdão dos outros não é suficiente. Às vezes, nós que temos que nos perdoar. O que talvez seja o mais difícil, e isso ninguém pode fazer por você”, dirá o avô de Bruninho (Natã e Andrey Beltrão).

A conversa ficará ainda mais tensa. “O que vocês querem que eu faça, então? Que eu corte os pulsos, que eu me jogue da ponte? Pronto, agora vocês já sabem toda a verdade, o que é que vocês querem que eu faça?”, perguntará a jovem, nervosa.

“Vocês acham que eu fazia isso por prazer? Que eu sentia vontade de ir pra cama com os homens em troca de dinheiro? Dinheiro que eu ganhava pra cuidar do meu filho, ganhava pra pagar minha faculdade, ganhava pra manter essa casa!”, desabafará Capitu.

A garota de programa afirmará que sabe que nada justifica, mas que foi a única maneira que encontrou para sustentar a família. “Eu vou embora dessa casa. A única maneira que eu tenho de proteger vocês é indo embora”, surpreenderá a morena.

Pascoal vai declarar que ela ir embora não é a melhor saída, que a filha tem que parar de fazer programas e recomeçar sua vida. Capitu falará que não está mais trabalhando como garota de programa, que Orlando está apaixonado por ela e quer que ela vámorar com ele. A vizinha de Helena (Vera Fischer) encerrará a conversa avisando que decidiu aceitar o convite do homem.

Em seguida, Capitu se encontrará com Orlando e anunciará que irá morar com ele. “Eu quero sair dessa vida. Vou sair da agência, do book, começar uma vida nova”, falará a morena.

