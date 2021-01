Carla Diaz abandona conversa sobre comida da Xepa: ‘Não quero ficar discutindo por algo que ainda nem veio’ | casa BBB

A paulista, então, levanta e caminha para deixar a roda de conversa: “De verdade, não quero ficar discutindo por algo que ainda nem veio. Vocês não estão nem me ouvindo”. Depois, o cantor também abandona a o papo e vai para o Quarto Cordel , onde a atriz está.

“Não me fez bem, Fiuk, me respeita, por favor. Não me fez bem aquele tipo de discussão. Não estava legal. Não é sobre individualismo. A questão é: você falou ‘ah, vocês estão sendo individualistas’. Não é. Eu estava tentando enxergar por um lado que pudesse agradar todo mundo. Eu sei que a gente está na Xepa, que é muito difícil, que talvez a gente não consiga comprar muita coisa, mas eu acho que também não pode ser tão radical”, diz Carla Diaz.