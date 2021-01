Carla Diaz quebra hegemonia de Juliana Paes e vira onipresente na Globo · .

Rivais de A Força do Querer (2017), Carla Diaz e Juliana Paes também vão entrar em choque na programação da Globo a partir da próxima segunda (25). Uma das participantes do grupo Camarote do Big Brother Brasil 21, a atriz colocará um ponto-final na hegemonia da colega no horário nobre e se tornará onipresente na emissora –ela também está no Vale a Pena Ver de Novo como a Raquel de Laços de Família (2000).

Intérprete de Bibi Perigosa, Juliana se tornou uma figurinha carimbada com a onda de reprises provocadas pela pandemia de coronavírus (Covid-19). Ela ainda estava no ar como a vilã Carolina Castilho na “edição especial” de Totalmente Demais (2015) quando o folhetim de Manoel Carlos voltou a ser exibido nas tardes do canal carioca.

Em entrevista ao ., a artista brincou que queria pedir música no Fantástico por aparecer em dose tripla na TV. “Vai ser uma surra de Juliana Paes. Eu me sinto muito envaidecida. Das duas, uma: os projetos que eu fiz foram muito legais ou não parei de trabalhar um só minuto. Não tem mais novela sem mim”, disse a mulher de Carlos Henrique Baptista.

Como a novela das sete acabou, a atriz perderá o “trono” para Carla justamente no momento em que suas personagens entram em pé de guerra pelo coração de Rubinho (Emilio Dantas) na produção escrita por Gloria Perez.

O público nas redes sociais tirou onda com o excesso de holofotes voltados para a intérprete. “Muito feliz que a Carla Diaz aprendeu a atravessar a rua em Laços de Família e chegou do outro lado da telinha no BBB”, escreveu uma usuária identificada como Juliane. “Vai ter pouca Carla Diaz diariamente na Globo. Manda mais”, emendou Jaiane Valentim.

Outros internautas lembraram que ela também está no elenco dos filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, em que interpreta Suzane Von Richthofen. “Amo que a Carla Diaz foi anunciada no intervalo de Laços de Família, em que ela atua, e também vai entrar na edição no ano do filme da Suzane. Ela pensou em tudo”, concluiu Felipe.

A rivalidade entre as atrizes, entretanto, é restrita à ficção. As duas mantêm bom relacionamento desde os bastidores de Laços de Família e ainda compartilham o posto de musas da escola de samba Grande Rio, do grupo especial do Rio de Janeiro.

Confira a repercussão em torno de Carla Diaz no Twitter:

Vai ter pouca Carla Diaz na diariamente na Globo. Manda mais. #BBB21#RedeBBBpic.twitter.com/0HLRjseiMm

— Jaiane Valentim (@jah_valentim) January 19, 2021

muito feliz que a carla diaz aprendeu a atravessar a rua em laços de família e chegou do outro lado da telinha no #BBB21

— Juliane com e de exu 🏳️‍🌈 (@exuliane) January 19, 2021

amo que a Carla Diaz foi anunciada no intervalo de Laços de Família (que ela atua) e também vai entrar na edição no ano do filme da Suzanne vish ela pensou em tudo mesmo

— felipe (@felipesunking) January 19, 2021

Carla Diaz e Karol Conká? Eu tenho uma filha pra criar gente! Amo as duas!

— Tata werneck (@Tatawerneck) January 19, 2021