Carla Diaz rememora descoberta de câncer na tireóide: ‘Me fez pensar sobre a vida’ | casa BBB

No banheiro da casa do BBB21, Carla Diaz e Gilberto tomam banho. A sister rememora quando descobriu um câncer e fala sobre a simbologia das borboletas: “Ano passado eu descobri um câncer na tireóide e a tireóide tem o formato de uma borboleta. E eu precisei tirar metade da tireóide. Graças a Deus, hoje estou curada, mas foi um momento divisor de águas. Me fez pensar muito sobre a vida, eu já tinha um grande amor pelas borboletas e agora o símbolo delas passou a se tornar algo bem maior. E agora eu tenho metade de uma asinha”.