Carlinhos, Gustavo Torres e Vinícius perdem espaço no Vasco com Luxa

O técnico Vanderlei Luxemburgo assumiu o Vasco disposto a mudar o ambiente no elenco e ter o grupo na mão. Para enfrentar a batalha contra o rebaixamento, Luxa não tolera desvios, e trio de jogadores prestigiados por Sá Pinto perde espaço.

O meia Carlinhos e os atacantes Gustavo Torres e Vinícius atuaram frequentemente com o antigo treinador, mas não foram sequer relacionados para a partida diante do Coritiba, no Couto Pereira, no último sábado.

O primeiro a pisar na bola foi o colombiano. Dispensado pela diretoria para passar o fim de ano em seu país, se atrasou no retorno e perdeu o primeiro treino de Luxemburgo, no dia 3 de janeiro.

Dias depois, Luxemburgo promoveu um encontro de confraternização numa pizzaria no Rio, mas Carlinhos e Vinícius não foram ao evento.

Então, coincidência ou não, o trio não viajou com a equipe. Agora, portanto, fica a expectativa para a lista de jogadores que viajarão para enfrentar o Bragantino, nesta quarta-feira.

Cogita-se nos bastidores do clube, entretanto, que Gustavo Torres não está nos planos de Luxemburgo. Carlinhos, contudo, será avaliado e pode permanecer em 2021.

Já Vinícius, de apenas 19 anos, pode seguir os passos de Gabriel Pec e retornar ao sub-20.