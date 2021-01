‘Carrasco’ Immobile deixa o seu, Lazio aplica 3 a 0 na Roma no dérbi e impede arquirrival de encostar em Inter e Milan

E a Lazio não deu chance para a arquirrival Roma nesta sexta-feira (15), em dérbi disputado no Estádio Olímpico. Em compromisso válido pela 18ª rodada do Campeonato Italiano, vitória por 3 a 0, com gols de Ciro Immobile, que abriu o placar, e outros dois de Luis Alberto.

E a Lazio começou dominando a partida. Logo aos 8 minutos, Ciro Immobile chegou com perigo junto à meta defendida por Pau López.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Seis minutos mais tarde, aos 14, os mandantes da partida enfim furaram a defesa romanista. Immobile recebeu boa assistência de Lazzari, já dentro da área, e completou para o gol.

Com o gol, o atacante da Lazio foi a 12 na artilharia do Campeonato Italiano e alcançou Romelu Lukaku, na vice-artilharia da competição.

A Lazio voltou a marcar menos de 10 minutos depois, com Luis Alberto, aos 23. Mais uma vez com assistência de Lazzari, a equipe do técnico Simone Inzaghi ampliou o placar sobre os arquirrivais.

No lado da Roma, a melhor chance no 1º tempo aconteceu com Mkhitaryan, aos 36 minutos. O meia-atacante recebeu de cabeça de Dzeko e tentou finalização na área, porém, sem sucesso.

No 2º tempo, Luis Alberto voltou a marcar e anotou o 3º da Lazio no clássico, após receber de Akpro e finalizar de fora da área.

Com a vitória, a Lazio somou a sua terceira vitória consecutiva na competição e foi a 31 pontos na tabela, agora colada em Napoli e Atalanta (6º e 5º colocados, respectivamente), e mais do que na briga por uma vaga na próxima Champions League.

Em relação ao dérbi de Roma, a equipe de Simone Inzaghi voltou a vencer um clássico após quase dois anos, já que a última vitória havia sido em março de 2019.

A Roma, por sua vez, viu uma sequência de quatro jogos sem derrota ser interrompida. A equipe de Paulo Fonseca segue em 3º na tabela, mas três pontos atrás da vice-líder Inter de Milão, e a seis do líder Milan.

Ciro Immobile durante o clássico entre Lazio e Roma no Estádio Olímpico Getty Images

Lazio 3 x 0 Roma

GOLS: Immobile e Luis Alberto (2x) (Lazio)

LAZIO: Pepe Reina; Luiz Felipe (Patric), Acerbi e Radu (Hoedt); Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (Escalante), Luis Alberto e Marusic; Caicedo (Akpro) e Immobile (Muriqi). Técnico: Simone Inzaghi

ROMA: Pau López; Mancini (Mayoral), Samalling e Ibañez; Karsdorp; Villar (Cristante), Veretout (Pedro Rodríguez), Spinazzola (Bruno Peres), Pellegrini e Mkhitaryan; Dzeko. Técnico: Paulo Fonseca.

– Immobile foi a 12 gols na Serie A e alcançou Lukaku, da Inter, na vice-artilharia

– A Lazio somou a sua terceira vitória consecutiva na competição

– A Roma voltou a perder após cimco jogos consecutivos sem derrota

– A Lazio não vencia um dérbi de Roma desde março de 2019

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Classificação

– Lazio: 7º colocado, com 31 pontos

– Roma: 3º colocado, com 34 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo na próxima semana pela Copa da Itália:

Terça-feira, 19/01, 17h15*, Roma x Spezia

Quinta-feira, 21/01, 17h15*, Lazio x Parma

*horário de Brasília