Carreta carregada com álcool tomba em rodovia entre Penedo e Igreja Nova

Apenas o motorista se feriu

Aconteceu no início dessa tarde terça-feira, 05 de janeiro, um tombamento de veículo pesado na rodo AL-110, nas imediações da entrada do Povoado Bolivar, estrada essa que ligar Penedo a Igreja Nova.

De acordo com informações preliminares, o motorista da carreta saiu do Distrito de Pindorama, Coruripe, com sentido a Candeias, na Bahia. Ele vinha transportando uma quantidade de álcool quando perdeu o controle do veículo e tombou nas margens da pista.

O motorista identificado como Johnny Cardoso, 32 anos, natural de Aracaju, foi a única vítima deste acidente. Ele está consciente, e teve escoriações na região da cabeça e no braço.

O Corpo de Bombeiros foi até o local para realizar os primeiros procedimentos, tanto de atendimento à vítima como também de sanar possível incêndio devido ao material de combustão.