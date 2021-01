Carro roubado no Oiteiro é recuperado após troca de tiros com a polícia

Bandidos trocaram tiros com a polícia e se esconderam no matagal

Neste domingo, 24 de janeiro, aconteceu um assalto a mão armada no bairro Senhor do Bonfim, parte alta de Penedo.

A vítima identificada pelas iniciais R. C. D. S. S., foi surpreendida por um criminoso com arma de fogo que anunciou o assalto, levando o seu veículo, um Ford Fiesta, na cor vermelho, de placas NMB 6850, com a ajuda de um comparsa.

De imediato as guarnições policiais do 11º BPM, além da equipe de segurança particular, do senhor Amabílio (Pica-Pau), realizaram rondas em toda cidade no sentido de encontrar o veículo e os criminosos.

O carro foi visto nas imediações do povoado Campo Redondo, onde a equipe policial perseguiu e trocou tiro com os indivíduos que estavam no veículo roubado. Eles abandonaram o automóvel em um matagal e fugiram a pé.

Policiais ainda realizaram uma busca no local, porém ninguém foi encontrado. O carro foi recuperado e devolvido ao proprietário.

Da Redação com informações do 11º BPM