Cartolouco e Lucas Selfie trocam farpas na web · .

A Fazenda 12 acabou há um mês, mas os participantes do reality show da Record ainda continuam rendendo assunto fora da casa. Neste sábado (16), Lucas Strabko, o Cartolouco, e Lucas Selfie trocaram farpas no Twitter. Internautas interpretaram que a treta ainda envolvia Gui Araújo e Raissa Barbosa.

“A pessoa inventa uma história na cabeça que a própria namorada sabe que não é verdade, acredita e muda completamente com você sem sentido algum. Pior: uma pessoa que tenho muito carinho. Triste”, escreveu Cartolouco, sem citar nomes.

Yá Burihan e Lipe Ribeiro anunciaram separação hoje, então alguns fãs começaram a apontar que o jornalista estava se referindo ao casal que participou do De Férias com o Ex. Poucos minutos depois, no entanto, Lucas Selfie apareceu nos comentários com uma resposta.

“Quem citou seu nome foram justamente as duas pessoas envolvidas. Ele pra um amigo nosso e ela pra mim. Que você tava pilhando a merda toda. Não tenho nada a ver com isso. Tô ocupado com o que importa! Paz e sucesso pra você”, rebateu Selfie.

“Chamei no zap. Gosto muito de você e não tem nada a ver essa picuinha de algo que jamais faria. Não tem sentido nenhum. Você é um cara legal. Adoro você e a Raissa (que está super de boa comigo)! Torço muito por vocês, desde sempre”, escreveu Cartolouco, como uma tentativa de amenizar a situação.

Uma informação que começou a circular no fim de dezembro, depois de uma festa, foi apontada como o motivo dessa discussão entre os dois ex-peões.

O ex-Pânico esteve com Raissa Barbosa em uma balada com Gui Araújo. Na ocasião, o ex de Anitta teria flertado com a modelo no momento que Selfie foi ao banheiro. O evento também contou com a participação de Cartolouco, Gabi Prado, Laryssa Bottino, Lipe Ribeiro e Yá Burihan.

O repórter escreveu no Twitter depois da festa: “O cara espera você ir ao banheiro para cercar a ‘x’. Manda mensagem de madrugada se convidando pra casa. Te chama de ‘amigo’. O nome disso é o que?”.

Segundo o colunista Leo Dias, Selfie estava se referindo a Gui Araújo. Na mensagem publicada neste sábado, ao falar que Cartolouco estava “pilhando a merda toda”, ele estaria relembrando da festa com o ex de Anitta.

Veja abaixo os tuítes:

quem citou seu nome foram justamente as duas pessoas envolvidas. Ele pra um amigo nosso e ela pra mim. Que vc tava pilhando a merda toda. Nao tenho nada a ver com isso. To ocupado com o que importa! 🙏🏻 paz e sucesso pra vc

— Lucas, o Selfie 🧢 (@lucasmaciel) January 16, 2021