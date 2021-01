Carvajal não se recupera para jogar a Supercopa pelo Real Madrid

O Real Madrid não contará com o lateral-direito Daniel Carvajal para a partida contra o Athletic Bilbao, pela semifinal da Supercopa da Espanha, nesta quinta-feira.

Carvajal desfalca Real Madrid em jogo importante da Supercopa

O jogador sentiu um problema físico na partida contra o Celta, no dia 2 de janeiro. Segundo o jornal As, foi diagnosticada uma pequena lesão, que requer maior tempo de recuperação. Ainda não foi confirmado se ele teria condições de disputar a final da Supercopa, no domingo. A outra semifinal marca o confronto entre Barcelona e Real Sociedad.

Para repor Carvajal, o técnico Zinedine Zidane conta com Lucas Vásquez e Nacho Fernández. Recentemente, o lateral de 29 anos renovou seu contrato até 2025 com o clube.