Cassiano (Henri Castelli) deixará Ester (Grazi Massafera) de queixo caído com uma prova de amor em Flor do Caribe. O piloto comprará um avião para a filha de Samuel (Juca de Oliveira) e ainda a surpreenderá durante um passeio pelo litoral. Ela cairá para trás ao ver a frase “casa comigo?” escrita na beira da praia na novela das seis.

Depois de uma explosão armada por Alberto (Igor Rickli), o aviador encontrou um veio de turmalinas paraíbas na mina que comprou em sociedade com Duque (Jean Pierre Noher). Graças às pedras preciosas, ela se tornará o homem mais rico de Vila dos Ventos e despertará a inveja dos Albuquerque –o vilão tentará tomar a propriedade de volta na Justiça.

O galã de Henri Castelli, aliás, não economizará ao preparar uma surpresa para a mãe de seu filho, Samuca (Vitor Figueiredo), nas cenas que serão exibidas no próximo dia 6. “Esse é o motivo que eu te trouxe aqui no hangar. Um avião anfíbio. Vem cá, deixa eu te mostrar. Que tal? Comprei para você. Quer dizer, para a empresa”, revelará o loiro.

Chocada, Ester não acreditará nos próprios olhos diante da aeronave pintada com as cores e o logotipo da Passeios Schneider. “Você está falando sério? É claro que eu gostei, mas é uma loucura. É muito lindo! Eu não sei nem o que te dizer. A Taís [Débora Nascimento] já sabe? Eu fui a última a saber?”, gaguejará a protagonista de Grazi Massafera.

“Sim, você foi a última a saber, mas a primeira a dar um passeio comigo. Vamos voar comigo? Liga para a Zuleika [Giselle Alves] e avisa que ficará algumas horas fora”, ordenará o ex-militar.

Durante o voo, Ester se lembrará da primeira vez em que embarcou no caça de Cassiano há sete anos. “Foi tão lindo que eu nunca mais esqueci”, dirá a diretora da ONG Casa Amar. “E você se lembra do que eu te disse enquanto a gente sobrevoava a nossa cabana?”, questionará o filho de Olívia (Bete Mendes).

“Lembro, foi a primeira vez que você me pediu em casamento. Foi assim, nas alturas”, responderá a loira. “Muita coisa aconteceu desde aquele dia, mas você continua sendo o amor da minha vida. Só que hoje eu não vou te pedir em casamento”, brincará o bonitão, que ainda fará uma manobra arriscada para se aproximar da costa.

Após o susto, a loira se emocionará ao perceber a frase “casa comigo?” escrita com flores à beira-mar. “Eu tive que fazer isso para você enxergar, meu amor. Olha lá embaixo, pode olhar”, incentivará o piloto, que ganhará um beijo da namorada. “Claro que eu aceito. Eu te amo”, arrematará a mocinha do folhetim de Walther Negrão.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o .publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia de Covid-19.

