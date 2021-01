‘Casa comigo?’ · .

Poderosa (Day Mesquita) vai ganhar uma segunda chance para ser feliz ao lado de Miguel (Rafael Sardão) na reta final de Amor Sem Igual. A ruiva cairá em si graças a um conselho de Ioná (Malu Falangola). Ela engolirá o orgulho e procurará o produtor rural com um pedido de casamento na ponta da língua. O casal ficará noivo no penúltimo capítulo da novela da Record.

A amiga de Furacão (Dani Moreno) deixará todos os amigos de queixo caído com a sua transformação no folhetim de Cristianne Fridman. Além de adotar o nome de batismo, Angélica abandonará de vez a prostituição e pedirá perdão para aqueles que magoou durante a sua vingança contra Tobias (Thiago Rodrigues) e Ramiro (Juan Alba).

O bafafá sobre a redenção da jovem chegará aos ouvidos do agricultor interpretado por Rafael Sardão nas cenas que serão exibidas a partir da próxima quinta (14). Ele decidirá passar uma borracha no passado e procurar pela ex-namorada na mansão dos Viana.

Convertida, a protagonista de Day Mesquita agradecerá pela Bíblia que ganhou de presente durante o seu aniversário, sobretudo pelo bilhete que o sócio de Oxente (Ernani Moraes) escondeu dentro da publicação. Ela, no entanto, ainda precisará acertar as contas com a própria trajetória antes de finalmente aceitar o amor de Miguel.

Poderosa perceberá que precisa se perdoar pelos erros que cometeu ao se encontrar com Ioná no Night Club de Olympia (Françoise Forton), que se transformará em uma ONG para acolher mulheres vítimas de violência. A ex-prostituta explicará que ainda não conseguiu se desculpar pelas escolhas que a levaram até aquela “vida bandida”.

A ficha de Angélica finalmente vai cair ao ver que precisa expiar a própria culpa para aceitar o afeto de Miguel. Ela então procurará o rapaz para abrir o jogo e cairá no choro ao admitir que a mágoa que sentia de si mesma impediu que os dois vivessem uma história de amor.

Após desabafar e tirar um peso de suas costas, ela revelará que está pronta para recomeçar uma nova vida ao lado do vendedor de verduras. “Casa comigo, Miguel?”, disparará a jovem.

Amor Sem Igual é a primeira novela na TV aberta a retomar os capítulos inéditos após a interrupção das gravações por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) em março do ano passado. O folhetim chega ao fim na próxima segunda (18) para dar lugar a Gênesis –trama bíblica que conta com sete fases e mais de 200 atores.

Confira o resumo do capítulo de hoje, quarta-feira, 13 de janeiro

Ajoelhada, Poderosa chora como uma criança. Maria Antônia diz a Miguel que Poderosa receberá alta do hospital. Cindy avisa Antônio Júnior que está indo embora. Ela não acha certo morar lá enquanto não estiver casada. Antônio Júnior pede para marcar a data do casamento logo e leva Cindy para o Mademoiselle Olympia Night Club.

Geovani orienta a neta Donatella para que não crie falsas esperanças com Tobias. Furacão revela à Poderosa que está vendo casa para comprar e, que assim que encontrar, vai se casar com Duplex. No presídio, Tobias, Leandro e Fonseca compartilham a mesma cela especial. Fonseca sugere que eles joguem pôquer. Leandro provoca Tobias, que não gosta.

Caio, ao lado de Duplex, acerta o valor do aluguel com o senhorio Rubens, que pede um autógrafo para Caio antes de sua viagem a Alemanha. Poderosa e Furacão chegam à mansão de Ramiro. Ela se surpreende com os amigos presentes e a decoração de boas vindas. Oxente diz que é muito bom revê-la. Poderosa o pede que a chame de Angélica.

