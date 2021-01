Casagrande diz que Internacional é favorito contra São Paulo e brinca com Galvão: ‘Pipocou’

O comentarista da Globo Walter Casagrande disse que o Internacional é favorito no confronto que vale a liderança do Brasileirão contra o São Paulo nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi. Casão acredita que o bom momento vivido pelo Colorado deve pesar diante do Tricolor Paulista, que teve uma queda de desempenho, e ainda chamou Galvão Bueno de “pipoqueiro” por se esquivar de um palpite.

– Falar quem é o favorito a ganhar o campeonato, tudo bem, mas eu vou falar o favorito dessa rodada: Internacional… Nessa rodada do meio de semana, eu acho que o Inter vai se dar melhor. Sério, eu acho que, no meio de semana, o time que tem mais possibilidades de sair com uma vantagem nesses confrontos todos é o Internacional, pelo momento ruim do São Paulo na bola, e pelo momento positivo do Inter – disse Casão na última segunda no programa “Bem, Amigos!”, do SporTV.

– Sabe o que eu acho? Eu não acho nada. Vamos embora para o intervalo! – desconversou Galvão.

– Você é aquele jogador, Galvão, que, na hora que apertar, eu vou substituir. Pipocou. Eu tiro – brincou Casagrande.

– Pergunta se o Júnior aponta um favorito nesses três jogos. Aponta, Leo? – questionou Galvão.

– Acho que vai ficar tudo empatado – apontou Júnior.

– Substitui o Junior também, Casa – provocou o narrador.

– Levanta a plaquinha. Toma cuidado com o que vocês vão falar que levantando a plaquinha – destacou o ex-atacante.

Adversários da 31ª rodada, Internacional em São Paulo disputam a liderança do Campeonato Brasileiro. O clube paulista é líder da competição com 57 pontos, um a mais que o clube gaúcho.