Casal Perina fez celebração inusitada para papel em Malhação Sonhos; saiba qual · .

Casal em Malhação Sonhos (2014), os atores Isabella Santoni e Rafael Vitti descobriram juntos que iriam interpretar Karina e Pedro no folhetim. Os artistas estudavam na mesma escola de atuação e ficaram sabendo da novidade logo após uma prova. Animados, eles decidiram comemorar a nova fase da vida em uma unidade do McDonald’s, no Rio de Janeiro.

“[Foi] Uma coisa bem jovem, vamos curtir. A gente nem tinha noção do que ia rolar, nós ficamos felizes que pegamos o papel e o que ia acontecer na nossa vida”, rememora a atriz, em uma coletiva de imprensa organizada pela Globo para divulgar a reprise da novelinha.

Apesar de a dupla ter comemorado o novo passo juntos, os atores já tinham se aproximado logo após o começo dos testes para a trama de Rosane Svartman e Paulo Halm. “A gente descobriu que tinha a possibilidade de passar e fazer personagens que se relacionaram juntos”, conta Vitti. Ele diz que foi a partir daí que sua relação de amizade com Isabella estreitou.

Sucesso do casal

A química entre os dois artistas foi primordial para fazer acontecer o casal Perina –como os fãs de Malhação Sonhos chamam a dupla formada pelo guitarrista e pela lutadora de artes marciais. Mas Isabella também acredita que os autores ajudaram muito ao escreverem um texto cativante.

“Eles se espelharam em Shakespeare [1564-1616]. Aquela implicância de primeiro amor, e essa paixão ser meio conturbada. Eles tão inocentes, e a principio são tão opostos que invoca muita coisa”, explica a atriz.

O romance de Pedro e Karina foi inspirado no clássico shakespeariano A Megera Domada, que também deu origem a O Cravo e a Rosa (2000) e ao filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você (1999). Na obra do dramaturgo inglês, um rico comerciante é pai de duas filhas, Catarina e Bianca, mas o veterano só dará a mão da filha mais nova em casamento se a primogênita se casar primeiro.

Só que Catarina é uma mulher de gênio difícil, e os homens fogem da moça. Porém, Petrúcio tentará fazê-la mudar de ideia. Interessado em se casar com uma jovem de posses, o rapaz tentará “domar a fera”.

Em Sonhos, a dinâmica de Perina é parecida. O casal vive em pé de guerra desde o primeiro momento em que se conhece e, durante os momentos de provações, eles vão se apaixonando. Assim, os personagens levam o público a simpatizar com uma versão moderna de uma história antiga de amor. Será que isso acontecerá novamente com a reprise de Malhação?

