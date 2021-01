Casamento de Camila e Edu ‘engasga’ plateia e irrita até ‘anjo’ · .

O casamento de Camila (Carolina Dieckmann) e Edu (Reynaldo Gianecchini) será cheio de momentos embaraçosos em Laços de Família. O enlace tão esperado pela estudante será capaz de “engasgar” parte da plateia e até irritar um “anjinho” durante a cerimônia. Mesmo com os contratempos, o casal sairá feliz da igreja na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo.

Camila entrará sorridente vestida de noiva e acompanhada por Pedro (José Mayer). Logo no início, um dos convidados terá uma crise de espirro e chamará a atenção de todos.

Enquanto algumas pessoas darão risada da situação, inclusive Helena (Vera Fischer), Alma (Marieta Severo) olhará indignada para o homem, “engasgada” com o que ela chamará de falta de etiqueta e respeito. O vizinho da noiva até sairá da igreja, envergonhado por atrapalhar.

A cerimônia continuará com alguns presentes tecendo comentários sobre o fato de a filha se casar com o ex-namorado da mãe. Durante a principal parte do sermão do padre, Nina (Júlia Maggessi) começará a chorar. Clara (Regiane Alves) e Fred (Luigi Baricelli) se olharão constrangidos, e a ex-vendedora tentará acalmar a filha, mas não conseguirá.

Com vergonha da manha da “anjinha” da família , a mulher sairá da igreja e encontrará o convidado que teve crise de espirro. “Eu e sua filha resolvemos tumultuar a cerimônia não é?”, comentará Onofre, interpretado por André Valli (1945-2008).

“Essa menina tá insuportável, mal-acostumada. Deixei ela lá com a Yvete [Soraya Ravenle] e a Raquel [Carla Diaz], morri de vergonha. Eu tive que me conter pra não dar umas boas palmadas nela”, reclamará Clara.

Vera Fischer e Regiane Alves em Laços de Família

Mãe sem paciência

Após a cerimônia, Helena conversará com Clara sobre Nina. “Não tô entendendo, ela nunca fez isso antes”, observará a esteticista. “Mas hoje ela acordou bobinha. Acordou e começou a pedir o pai. Como se eu não existisse!”, vai se queixar a personagem de Regiane Alves.

Helena pedirá para ela ter calma. “Ai, é só o que me pedem. Calma! Calma! Eu tô ligando lá para os meus vizinhos, mas ninguém atende. Eu combinei dela ficar com a babá do amiguinho dela”, dirá a ex-mulher de Fred.

“Deixa lá com a Clarice [Lulu Pavarin]. Ela tá tomando conta do Bruninho [Natan e Andrey Beltrão], toma conta dela também”, sugerirá Helena.

Clara retrucará que não gosta de misturar a Nina com Bruninho, por ele ser filho de Capitu (Giovanna Antonelli). Helena achará um absurdo o comportamento da ex-nora.

