Casares fala sobre Rodrigo Caetano no São Paulo: “Pretensão salarial muito alta”

Rodrigo Caetano era o favorito para assumir a direção executiva de futebol do São Paulo após a definição de que Raí não permanecerá no cargo ao fim do Campeonato Brasileiro. Contudo, o novo presidente do clube, Julio Casares, fez questão de esfriar a possibilidade de o ex-dirigente do Internacional desembarcar no Morumbi.

“Quero dizer que há grandes profissionais, como o Rodrigo Caetano, um grande nome, profissional, mas tem uma pretensão salarial muito alta diante das nossas possibilidades. Temos que falar isso de forma aberta. É um grande profissional e quem sabe um dia ele possa estar no são Paulo”, afirmou Casares.

Rodrigo Caetano (d) é o favorito para assumir o Atlético-MG

Além de Rodrigo Caetano, Thiago Scuro, diretor do Red Bull Bragantino, André Zanotta, hoje no FC Dallas, dos EUA, e Diego Cerri, do Bahia, são outros nomes que fazem parte da lista do São Paulo para a direção executiva de futebol.

Por enquanto, o quadro diretivo do futebol do São Paulo conta com Muricy Ramalho, novo coordenador de futebol e que terá a função de fazer o elo entre comissão técnica, jogadores, diretoria e presidência. Carlos Belmonte comandará todo o departamento, auxiliado por Nelson Ferreira e Fernando Chapecó, diretores adjuntos.

“Não posso, como mandatário do São Paulo, gastar mais que o orçamento prevê. Nesse momento, quem se encaixou foi o Muricy Ramalho e certamente teremos um diretor executivo na base e no profissional com o mesmo perfil. Não vamos poder sair contratando jogador de forma que comprometa nossa situação financeira. Nosso orçamento é o nosso Norte e temos que cumprí-lo”, prosseguiu.

Justamente pela falta de profissionais que aceitem assumir a diretoria executiva de futebol em tempos de grande austeridade financeira, Julio Casares foi questionado se não valeria a pena apostar na manutenção de Raí. A possibilidade, no entanto, foi descartada pelo novo presidente, que deixou em aberto uma nova função ao ídolo são-paulino.

“Estou atuando de forma muito intensa com o Raí e os demais colaboradores da Barra Funda. Agora, a questão de trabalhar com A, B ou C não é pontual. Não tenho dúvida que depois de ele tirar umas férias, ele vai nos ajudar talvez como embaixador na Europa, na França. Eu não faço pré-julgamento. É o conjunto da obra que deve ser avaliado. Não podemos avaliar um colaborador pelo insucesso de 30 dias ou pelo êxito de 30 dias. É o conjunto da obra que vai avaliar se ele é bom ou ruim”, concluiu.