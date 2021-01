CashMe divulga vagas de emprego para trainees e outros cargos

A CashMe divulga vagas de emprego para trainees que irão atuar em áreas como performance, marketing e novos negócios. Além disso, as oportunidades terão diversos benefícios como vale transporte e vale refeição. Confira essas e outras informações a seguir.

CashMe divulga vagas de emprego

A CashMe, uma empresa que oferece empréstimos com garantia de imóvel, está oferecendo 3 vagas para trainees. Os interessados poderão atuar em áreas como Performance, Marketing e novos negócios.

Além disso, a empresa também está disponibilizando 3 vagas de emprego nas áreas de Comércio e Inovação. Os interessados atuarão na incorporadora de imóveis Cyrela.

Todas as vagas ofertadas são para trabalhar nos escritórios da cidade de São Paulo (SP).

Confira, a seguir, o cronograma e as etapas da seleção:

16/12 à 31/01: Inscrições e teste online;

11/02 à 21/02: Dinâmicas em grupo;

21/02 à 28/02: Vídeos desafios;

23/03 à 24/03: Entrevistas finais;

01/04 à 15/04: Seleção dos aprovados.

Para todas as oportunidades disponíveis será disponibilizado alguns benefícios aos profissionais contratados, confira quais serão eles:

Plano de saúde;

Vale transporte;

Vale refeição;

Salário compatível com o mercado;

Gympass;

Day off aniversário;

Seguro de vida.

Como se candidatar

Para se candidatar em uma das oportunidades do CashMe divulga vagas de emprego, os interessados deverão fazer a inscrição de forma virtual, acessando o site. A comunicação entre o candidato e a empresa será feita por e-mail, mensagens pela plataforma Gupy, por SMS e ligações telefônicas.

Todas as etapas do processo seletivo estarão disponíveis no próprio site de inscrição, além dos requisitos para se candidatar e suas responsabilidades no cargo.

