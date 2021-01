Casos de COVID-19 em time espanhol viram caso de polícia

Um surto de COVID-19 no Sporting Gijón, da segunda divisão espanhola, está se tornando caso de polícia na Espanha. Ao que investigações preliminares indicam, uma festa promovida no restaurante do vice-presidente do clube pode ter iniciado a série de contaminações.

O evento ocorreu, segundo reportagem da agência Efe, na tarde de 24 de dezembro, em desacordo com as normas das autoridades sanitárias da Espanha. Os primeiros casos no clube apareceram no dia 27 último.

No total, há 34 pessoas vincluladas ao clube infectadas – sendo nove jogadores – e 120 em observação para possibilidade de contágio.

A procuradoria de Asturias, onde fica Gijón, pediu à polícia local que abrisse um inquérito para averiguar a questão.

Javier Martínez, o VP do clube sócio do restaurante Bellavista, apontado como epicentro do surto, nega ter havido uma festa dos jogadoes no local. Oficialmente, o clube tem dito que as contamina~~]oes aconteceram no âmbito familiar dos atletas.

Há quem afirme que os casos começaram a aparecer depois de um evento particular dos jogadores, em 21 de dezembro. A investigação segue e novidades devem surgir nos próximos dias.