Cassiano caça ‘ratazana’ de Alberto na mina e desvenda crime · .

Cassiano (Henri Castelli) conseguirá desvendar o acidente que aconteceu em sua mina em Flor do Caribe. Em uma caçada para descobrir o responsábel pela explosão criminosa da qual foi vítima, o piloto achará a “ratazana” que Alberto (Igor Rickli) infiltrou no local e solucionará o crime na novela das seis da Globo.

Em cena prevista para ir ao ar no próximo sábado (6), na trama de Walther Negrão, Cassiano estará se despedindo dos funcionários após mais um dia de trabalho quando será abordado por Silvestre (Wilson Rabello).

“Seu Cassiano, eu queria ter uma prosa com o senhor. Só nós dois, pode ser?”, perguntará o trabalhador. “Claro que pode. Aconteceu alguma coisa? Algum problema com os mineiros?”, questionará o loiro. Silvestre tratará logo de tranquilizar o patrão e dizer que o problema é com ele mesmo.

Atencioso, o sócio de Duque (Jean Pierre Noher) caminhará com o homem. “Se eu puder ajudar… Vamos conversar. Pode contar comigo, Silvestre. Se eu puder te ajudar, vai ser um prazer”, dirá Cassiano.

“Há muito tempo que eu venho remoendo isso e tá me sufocando. Tá me fazendo muito mal, além de não ser justo com o senhor. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o senhor é uma pessoa muito bacana e que não merece ser passado para trás”, começará o trabalhador.

O piloto perguntará se o mineiro quer lhe contar alguma coisa, e ele confirmará com a cabeça que sim. “Preciso contar, eu não consigo mais conviver com isso. A explosão da mina, seu Cassiano, fui eu que coloquei a bomba na mina. Eu causei a explosão”, revelará Silvestre.

Wilson Rabello e Henri Castelli em Flor do Caribe

Tudo esclarecido

Ao ouvir a confissão, o piloto perguntará por que o funcionário causou o acidente. “Não foi por meu querer. Eu fui convencido. Não, eu fui comprado. Comprado por seu Alberto Albuquerque”, assumirá.

“O Alberto pagou para você colocar os explosivos na mina pra causar o acidente e pra me matar. É isso?”, indagará o personagem de Henri Castelli. “Matar, não, eu nunca tive a intenção. Eu só queria mesmo causar um acidente”, explicará Silvestre.

Cassiano perguntará se o homem contou para o empresário sobre a turmalina paraíba, o funcionário responderá que sim e acrescentará que Alberto pediu para contar tudo que acontecesse na mina.

“Eu não fiz por mal, seu Alberto pegou no meu ponto fraco. O senhor sabe o que o Alberto é capaz de fazer, não é? Eu errei, fui um traidor e coloquei a sua vida em risco. Pode me entregar para a polícia. Eu só queria antes passar na minha casa pra despedir dos meus filhos”, pedirá o homem.

“Silvestre, porque você tá me contando tudo isso?”, questionará Cassiano. Ele afirmará que quer ajudá-lo a se livrar de Alberto. “O que você fez foi muito sério. Você podia ter me matado, você podia ter matado seus colegas. Mas eu não vou te entregar à polícia, não. Pode ficar tranquilo. Agora mais do que nunca, eu vou precisar de você. Quero saber se você tá disposto a me ajudar contra o Alberto?”, indagará o aviador, que receberá como resposta um sim.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo.

