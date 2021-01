Cassiano faz justiça, impede fuga e joga Hélio em cela imunda · .

Cassiano (Henri Castelli) comandará uma operação de guerra para proibir Hélio (Raphael Vianna) de fugir do Brasil em Flor do Caribe. Com a ajuda dos tenentes da Aeronáutica, o pai de Samuca (Vitor Figueiredo) impedirá um avião de decolar rumo ao exterior com o salafrário a bordo. O advogado deixará a primeira classe algemado na novela das seis.

O irmão de Marizé (Livian Aragão) dobrará suas exigências para assumir a autoria dos atentados contra Samuel (Juca de Oliveira) no folhetim de Walther Negrão. Ele pedirá documentos falsos e uma grande quantia em dinheiro para deixar o país e nunca mais voltar nas cenas que serão exibidas a partir da próxima segunda (18).

A oficial Isabel (Thaíssa Carvalho), porém, descobrirá que o filho de Bibiana (Cyria Coentro) tentará escapar da Justiça sob o nome de Flávio Alcântara Botelho. “Eu vou verificar com a polícia e passar na sala VIP. Você vai para a torre do aeroporto e tenta ver o que pode fazer por lá. Amadeu [Dudu Azevedo], dá uma carteirada e tenta entrar na pista”, ordenará o galã de Henri Castelli.

O personagem de Raphael Vianna, no entanto, passará aperto ao ter o passaporte verificado por um policial federal. “Deixa eu ver o seu documento de identidade, por favor”, pedirá o agente da lei. “Algum problema? Por favor, o meu voo está na chamada final para embarque”, apressará o jovem.

Hélio conseguirá driblar a desconfiança do funcionário da alfândega e chegará ao portão de embarque a tempo. Ele desfrutará de todos os privilégios possíveis dentro da companhia aérea. “Champanhe francês? Que ótimo. O caviar é ótimo? Ainda bem”, comemorará o crápula.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Hélio (Raphael Vianna) em Flor do Caribe

Contra o tempo

Cassiano chegará no aeroporto já no momento em que a aeronave estiver se preparando para levantar voo. “Ciro [Max Fercondini], a gente vai entrar nesse avião na marra. Amadeu, conseguiu entrar na pista? Vai pela entrada dos funcionários. Se tiver que quebrar alguma barreira, quebra”, mandará o namorado de Ester (Grazi Massafera).

Em vão, Rodrigo (Thiago Martins) chegará a exigir que as autoridades aeroportuárias impeçam a fuga. “Tem uma pessoa com documentos falsos e uma grande quantidade de dinheiro dentro da mala no avião que vai decolar agora. Nós precisamos entrar”, exigirá o militar. “Desculpa, tenente, mas o avião já está taxiando na pista”, informará um dos funcionários.

Sem saída, Cassiano pegará o seu jipe e se jogará na frente do avião para arrancar o filho de Donato (Luiz Carlos Vasconcelos) à força. “Senhor Hélio da Silva? Você está preso. Pode algemar”, anunciará um dos policiais federais, que levará o rapaz até uma cela pequena e imunda.

