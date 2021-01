Catia Fonseca encara chuva de granizo para chegar na Band · .

A edição do Melhor da Tarde transmitida nesta quinta-feira (21) foi inusitada. Catia Fonseca começou o vespertino no MIS (Museu da Imagem e do Som de São Paulo). Depois da entrada ao vivo, estava previsto que ela voltaria de motolink aos estúdios da Band. O problema é que começou uma chuva forte na cidade, com direito a granizo, mas a apresentadora não desistiu da ideia mesmo assim e protagonizou um perrengue.

Na primeira meia hora do programa, Catia mostrou detalhes da exposição John Lennon em Nova York. Ao deixar o MIS, ela percebeu que estava começando a chover. A produção avisou que tinha um carro a esperando, mas a comunicadora decidiu ir de moto.

“É o que estava combinado, então vamos de moto. Eu adoro chuva”, disse ela, enquanto sentava na garupa e interagia com o responsável pelo motolink. A distância do MIS para a Band é de aproximadamente cinco quilômetros.

No início do trajeto, ela foi entrevistando o motoqueiro, mas depois a chuva apertou e o sinal foi perdido. Uma chuva de granizo começou a cair quando Catia estava chegando na Band, que fica no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo.

Enquanto a apresentadora fazia o trajeto, Rafael Pessina, Cíntia Lima e Alex Sampaio comandaram o programa. Poucos minutos depois, ela “desembarcou” na emissora –molhada e com a maquiagem desfeita.

Catia agradeceu à equipe de motolink do Brasil Urgente, de José Luiz Datena, e disse que até ficou com vontade de fazer a aventura outras vezes. Já no estúdio, a comandante do Melhor da Tarde chamou o intervalo. Quando voltou, a roupa estava trocada e a equipe de maquiadores dava os últimos retoques.

