Cauteloso, Abel acha “bem possível” River devolver vitória por três gols no Allianz Parque

Da beirada do campo do Estádio Libertadores de América, Abel Ferreira viu o Palmeiras ganhar do River Plate por 3 a 0 na noite de terça-feira. Cauteloso após a primeira semifinal do torneio continental, o português destacou o potencial do time argentino ao projetar a partida de volta.

Ainda no primeiro tempo, o Palmeiras abriu caminho para a vitória com um gol de Rony. Na etapa complementar, Luiz Adriano anotou o segundo e, pouco após a expulsão de Carrascal por falta sobre Gabriel Menino, Matias Viña fechou o marcador.

“Estamos na primeira parte e vamos jogar a segunda em casa. Conseguimos essa vantagem, mas, como fizemos três aqui, é bem possível o River ir à nossa casa e também fazer três. Temos é que estar preparados e alertas para disputar mais um grande jogo”, declarou Abel.

O segundo e decisivo confronto entre Palmeiras e River Plate está marcado para as 21h30 (de Brasília) de terça-feira, no Allianz Parque. Com o resultado do confronto realizado na Argentina, o time dirigido pelo técnico português pode perder por até dois gols de diferença para avançar.

“Disse aos atletas antes da partida que, independentemente do resultado que conseguíssemos aqui, essa série teria ida e volta. Portanto, vamos continuar focados e usar nossa força mental para que possamos impor o jogo com a bola e, quando não tivermos a posse, defender”, afirmou Abel.

Antes de focar a partida de volta contra o River Plate pela semifinal da Copa Libertadores, o Palmeiras tem compromisso pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 19 horas (de Brasília) deste sábado, o time alviverde enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro.