Cavaleiro da Lua: May Calamawy integra elenco da série da Marvel no Disney+

May Calamawy, que interpreta Dena Hassan na série Ramy, do streaming Hulu, foi anunciada como a mais nova integrante do elenco de Cavaleiro da Lua (Moon Knight, no original), da Marvel. A produção está sendo desenvolvida diretamente para o Disney+ e por enquanto não possui previsão de estreia.

Além de Ramy, entre os trabalhos mais notáveis de May Calamawy estão algumas participações interessantes na minissérie The Long Road Home, de 2017, e no filme Destinados ao Amor, de 2014.

O papel da atriz ainda não foi revelado, mas ao que tudo indica ela terá uma posição de destaque em cerca de cinco episódios da 1ª temporada, conforme consta em sua página no Internet Movie Database (IMDb).

Saiba mais sobre Cavaleiro da Lua, série da Marvel para o Disney+

Segundo o que foi apurado até o momento, Cavaleiro da Lua começará suas filmagens no mês de março em Budapeste, capital da Hungria. A direção dos episódios ficará a cargo dos cineastas Mohamed Diab, Justin Benson e Aaron Moorhead, com fotografia de Gregory Middleton.

Oscar Isaac deve interpretar o protagonista Marc Spector, um mercenário que é capaz de assumir seus vários alter egos por ter um transtorno dissociativo de identidade. Conforme a história vai avançando, o personagem consegue se comunicar, involuntariamente, com um deus lunar egípcio chamado Khonshu.

A partir daí, ele é agraciado com o poder da super força e utiliza isso em seu favor para lutar contra o submundo do crime sob a identidade do Cavaleiro da Lua.

De acordo com os detalhes que já vieram a público, o traje branco habitual do personagem será mantido na nova série. Nos quadrinhos originais, criados por Doug Moench, Spector é dado como morto logo no início da narrativa, mas tem uma segunda chance de viver justamente por conta de Khonshu.

Vamos aguardar por novidades dessa nova produção da Marvel!