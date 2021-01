Cavalieri falha, Fluminense vence o Botafogo por 2 a 0 e segue na luta por vaga na Libertadores

Em confronto de opostos no Brasileirão, Fluminense e Botafogo se enfrentaram neste domingo, em São Januário. Enquanto o Tricolor buscava se firmar na briga pela Copa Libertadores, o Glorioso tentava somar pontos para se manter vivo na luta contra o rebaixamento. Mesmo em clássico ruim, melhor para os comandados por Marcão, que venceram por 2 a 0.

Com a vitória, o Fluminense está em 7º, com 50 pontos. Já o Glorioso segue em 20º, com 23.

O jogo

Primeiro tempo muito fraco das duas equipes. Muitos erros de passe e muitas faltas marcaram o Clássico Vovô em São Januário em sua primeira metade.

A chance mais clara do Fluminense veio aos quatro minutos. Nenê cruzou na cabeça de Lucca, que cabeceou para fora.

Aos 19, veio a do Botafogo. Caio Alexandre ajeitou para José Welison, que finalizou por cima do gol de Marcos Felipe.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Fluminense voltou a assustar primeiro. Aos 13 minutos, Yago finalizou de fora da área e obrigou Cavalieri a espalmar para escanteio.

Nino, do Fluminense, e Matheus Babi, do Botafogo, disputando bola no clássico pelo Brasileirão Thiago Ribeiro/ Agif/Gazeta Press

Aos 21 minutos, veio o gol do Fluminense. Lucca recebeu cruzamento, finalizou e contou com a ajuda de Diego Cavalieri, que falhou no lance.

O Botafogo teve chance de empatar aos 30 minutos. Em cobrança de falta de Barrandeguy, a bola passou com muito perigo, ao lado da trave direita de Marcos Felipe.

No último minuto da partida, o Fluminense teve um pênalti a seu favor. Wellington Silva foi derrubado por Cavalieri. Na cobrança, o próprio atacante fez e marcou o segundo.

Fluminense 2 x 0 Botafogo

GOLS: Fluminense: Lucca e Wellington Silva

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Luccas Claro, Nino e Egídio; Martinelli, Yago, Luiz Henrique (Hudson), Nenê (Matheus Ferraz) e Lucca (Wellington Silva); John Kennedy (Marcos Paulo). Técnico: Marcão

BOTAFOGO: Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis (Cícero); Rafael Forster (Barrandeguy), Zé Welison (Navarro) e Caio Alexandre; Bruno Nazário (Davi Araújo), Matheus Nascimento (Angulo) e Matheus Babi. Técnico: Augusto César

3º jogo sem derrota do Fluminense

6ª derrota seguida do Botafogo

Classificação

– Fluminense: 7º colocado, com 50 pontos

– Botafogo: 20º colocado, com 23 pontos

Próximos jogos

Veja quando as equipes voltam a campo pelo Brasileirão:

Domingo, 31/01, 20h30*, Fluminense x Goiás

Terã-feira, 02/02, 16h*, Palmeiras x Botafogo

*horário de Brasília