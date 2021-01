Cazares fala sobre o Derby e fase artilheira no Corinthians

Nesta segunda-feira, o Corinthians enfrenta o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, o meia Cazares, que vive grande fase no Timão, conversou com o canal oficial do clube e falou sobre a expectativa para este grande clássico.

“A gente está feliz com a sequência de jogos ganhos. Mas clássico é bem diferente, a mentalidade é outra. Estamos nos preparando bem, focados e vamos treinar muito para, na segunda-feira, encarar o Palmeiras com muita raça e muita vontade para pegar os três pontos”.

Nosso equatoriano favorito falou sobre suas expectativas para o Derby de amanhã, e também comentou a fase que está vivendo com a camisa do Corinthians. 🇪🇨😎 Dá uma olhada aí: https://t.co/CjVIrFLfYL#VaiCorinthians pic.twitter.com/njbsKeyaEH — Corinthians (@Corinthians) January 17, 2021

Uma das principais características do camisa 10 sempre foi a assistência. Entretanto, nos últimos jogos, o equatoriano emendou uma fase artilheira, marcando gols importantes e que tem contribuído muito com o crescimento do time na temporada. Sobre os gols marcados, Cazares voltou a dizer que o que importa são os três pontos, e destacou a vontade de sempre deixar os companheiros na cara do gol.

Eu sou um cara que gosta mais de assistência, sempre falei. Gosto de deixar meus companheiros na cara do gol. Mas se não dá a assistência eu preciso buscar o gol, né? Quando faço gol já fico na cabeça que preciso fazer mais. Em clássico eu gosto também. Já fiz em Belo Horizonte, mas o mais importante é levar os três pontos”.