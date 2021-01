Cazares vira destaque em passes decisivos e se firma no Corinthians

Contratado com o objetivo de melhorar o setor ofensivo do Corinthians, Juan Cazares não demorou para atender às expectativas e se firmar entre os titulares de Vagner Mancini.

Mesmo tendo apenas oito jogos como titular, o meio-campista soma marcas positivas no Campeonato Brasileiro. De acordo com dados do Sofa Score, o equatoriano é o atleta do Alvinegro com mais participações em gols no torneio, com um total de sete.

No Brasileirão, Cazares ainda é líder do Corinthians em assistências (cinco) e grandes chances criadas (seis). O atleta ainda é o terceiro com mais passes decisivos (26).

Nas estatísticas gerais do torneio nacional, envolvendo todas as equipes, o camisa 10 é o segundo meia com mais assistências.

Com a participação ofensiva de Cazares, o Corinthians mantém vivo o sonho de ter uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

No momento, a equipe de Vagner Mancini é oitava colocada com 45 pontos.