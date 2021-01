CBF adia clássico entre São Paulo e Palmeiras e jogo do Corinthians contra o Athletico-PR

Por meio de nota publicada em seu site oficial, a CBF anunciou alterações de data de quatro partidas do Campeonato Brasileiro. Duas trocas ocorreram em função da classificação do Palmeiras ao Mundial de Clubes e outras duas, a pedido do Grupo Globo.

O clássico entre Palmeiras e São Paulo, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, passou de 5 para 19 de fevereiro, ainda sem horário definido, no Morumbi. Pela rodada seguinte, o duelo contra o Coritiba mudou de 8 para 17 de fevereiro, também com horário a definir, no Couto Pereira.

O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes no dia 7 de fevereiro, contra o ganhador do confronto entre Tigres e Ulsan, que entram em campo já nesta quinta-feira. A final e a decisão do terceiro lugar do torneio sediado no Catar estão ambas marcadas para 11 de fevereiro.

Já o jogo entre Corinthians e Athletico-PR passou de 7 para 10 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida do Fluminense conta o Atlético-MG também mudou de 7 para 10 de fevereiro, às 21h30, no Maracanã. Os duelos pela 35ª rodada mudaram para ajuste na programação da emissora detentora dos direitos.

Confira as alterações anunciadas pela CBF*:

Rodada 34

São Paulo x Palmeiras

De: 05/02, sexta-feira, às 21 horas

Para: 19/02, sexta-feira, em horário a definir

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (mantido)

Rodada 35

Coritiba x Palmeiras

De: 08/02, segunda-feira, às 18 horas

Para: 17/02, quarta-feira, em horário a definir

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (mantido)

Corinthians x Athletico-PR

De: 07/02, domingo, às 16 horas

Para: 10/02, quarta-feira, às 21h30

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (mantido)

Fluminense x Atlético-MG

De: 07/02, domingo, às 16 horas

Para: 10/02, quarta-feira, às 21h30

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (mantido)

*Horários de Brasília