CBF aprova “exame duplo” para covid antes do Santos enfrentar Goiás e Atlético-MG

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) autorizou um “exame duplo” para covid-19 no Santos antes das partidas contra Goiás e Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

Como o intervalo entre os jogos será de apenas dois dias, incluindo a viagem para Belo Horizonte, a CBF liberou um teste válido para ambos os compromissos. O resultado sairá na manhã deste domingo, horas antes do Peixe enfrentar o Esmeraldino na Vila Belmiro, às 18h15.

O Santos treinou na manhã deste sábado, no CT Rei Pelé, e terá titulares contra o Goiás. Diante do Atlético-MG, porém, o Peixe de Cuca escalará os reservas. O duelo atrasado em Minas Gerais vale pela 28ª rodada.

O Peixe roda seu elenco antes da final da Libertadores da América contra o Palmeiras no dia 30 de janeiro, no Maracanã. Todos serão testados pela Conmebol no meio de semana.