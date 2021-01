CBF avisa clubes e só espera Palmeiras na final da Libertadores para adiar decisão da Copa do Brasil

As finais da Copa do Brasil serão adiadas caso o Palmeiras passe pelo River Plate na próxima semana, pela Conmebol Libertadores. Os clubes já foram avisados pela CBF.

Inicialmente, os jogos entre Palmeiras e Grêmio seriam dias 3 e 10 de fevereiro.

Mas com a grande possibilidade de classificação dos paulistas à finalíssima da Libertadores, a CBF já articula uma mudança de datas.

Confirmando a vaga na competição sul-americana, o Palmeiras jogará a decisão no dia 30.

Caso seja campeão da Libertadores, o time de Abel Ferreira irá jogar o Mundial de Clubes, no Catar.

Com isso, as finais da Copa do Brasil seriam na última semana de fevereiro.