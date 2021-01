CBF define mandos de campo da final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio

Em sorteio realizado nesta quinta-feira (14), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, foram definidos os mandos de campo da grande decisão da Copa do Brasil.

O Palmeiras decidirá a final da Copa do Brasil contra o Grêmio em casa. Os duelos deverão acontecer entre os dias 11 e 17 de fevereiro. A partida de ida será na Arena Grêmio.

As datas previstas eram dias 3 e 11 de fevereiro. Porém, por conta da classificação do Palmeiras para a grande final da Conmebol Libertadores, a CBF alterou os dias da final.

Uma nova mudança ainda poderá ocorrer caso o Palmeiras conquiste o torneio continental, uma vez que terá de disputar o Mundial de Clubes da Fifa. Caso isso aconteça, as decisões da Copa do Brasil serão entre os dias 28 de fevereiro e 7 de março.

O Grêmio vai em busca do seu sexto título do torneio nacional. O Imortal levantou os troféus nas edições de 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016. O clube gaúcho soma três conquistas no Rio Grande do Sul, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo.

Por outro lado, o Palmeiras sonha com o tetracampeonato da Copa do Brasil. O Verdão ficou com o título nas edições de 1998, 2012 e 2015. Foram duas taças erguidas em São Paulo e uma em Curitiba.