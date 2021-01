CDPR explica problemas de Cyberpunk e promete grandes melhorias

Cyberpunk 2077 teve um lançamento conturbado, especialmente nos consoles da velha geração (PS4 e Xbox One) e disso ninguém duvida. Mas por que isso aconteceu? A CD Projekt Red resolveu ser franca com os fãs e soltou um vídeo de cinco minutos em suas redes explicando por que o lançamento foi desastroso e o que aconteceu durante o desenvolvimento para que as coisas chegassem onde chegaram, assim como detalharam quais melhorias os fãs podem esperar no futuro breve.

Por que Cyberpunk 2077 teve um lançamento ruim nos consoles?

De acordo com Marcin Iwinski, co-fundador da empresa, a CD Projekt Red quis tornar Cyberpunk 2077 uma experiência épica nos PCs e, a partir daí, adaptar a experiência para os videogames da oitava geração – mesmo sabendo de suas limitações. Segundo o executivo, as coisas começaram relativamente fáceis, mas quanto mais camadas de complexidade o game recebia, mais difícil ficava a otimização (o que envolve mecânicas, sistemas interativos, ambientes, streaming de informações em HDs antigos etc). Contudo, em certo ponto do desenvolvimento, a equipe viu melhorias significativas e julgou que daria tempo de arrumar tudo até o lançamento.

Entretanto, já perto do lançamento oficial, ainda havia muito a se fazer no jogo. Ainda assim, a companhia acreditou que o patch Day Zero resolveria todos os problemas, algo que não aconteceu. A CD Projekt Red está ciente dos problemas graves e pretende arrumar todos os problemas até fevereiro, retirando os bugs, problemas de performance e crashes nos consoles.

Iwinski reforça que a equipe (os desenvolvedores) não têm culpa e pede encarecidamente que os fãs não ataquem os funcionários, já que a decisão foi da liderança da companhia. Por fim, o executivo também reforçou os problemas da pandemia de Covid-19, que dificultou a interação da equipe e fez com que muitos gargalos de produção ocorressem enquanto os funcionários trabalhavam de casa.

Quando sai o primeiro patch de correção de Cyberpunk 2077?

De acordo com Iwinski, a primeira grande atualização chegará aos consoles (e possivelmente PC) daqui 10 dias, ou seja: dia 23 de janeiro. Além desta atualização, a empresa planeja um novo update grande em fevereiro, correspondendo aos patches 1.1 e 1.2 respectivamente.

Além disso, o executivo reforçou que diversas atualizações menores devem ocorrer no meio tempo.

Por que só tivemos reviews de PC de Cyberpunk 2077?

Essa foi uma pergunta que muitos leitores fizeram: afinal, estaria a empresa tentando acobertar as versões de consoles antes do lançamento? Segundo Marcin Iwinski, as cópias de PC estavam bem mais polidas e foram enviadas nos primeiros dias de dezembro (o Voxel foi um dos veículos que recebeu Cyberpunk 2077 no dia 2 de dezembro), mas a equipe ainda batalhava para refinar a experiências de consoles até o último momento.

Como citado acima, a CD Projekt Red esperava que a atualização Day Zero resolveria os problemas de PS4 e Xbox One. Esse update foi disponibilizado no dia 8 de dezembro, o mesmo dia que a empresa começou a distribuir chaves de review do game. Como vocês devem saber, o patch Day Zero não resolveu os principais quesitos técnicos.

Marcin Iwinski diz que a equipe se orgulha bastante da versão de PC que, de certa forma, atende às expectativas que a equipe tinha em mente, mas se desculpa pelo transtorno nas versões de console.

Há planos de DLCs gratuitos e atualizações de nova geração para Cyberpunk 2077

Inicialmente, a CD Projekt Red tinha em mente usar 2021 para criar DLCs gratuitos para Cyberpunk 2077, assim como atualizações para a nova geração de consoles (Xbox Series S/X e PS5), que deve vir na segunda metade de 2021. Os planos não mudaram, mas o foco até fevereiro será na otimização e melhoria do game.

Nada foi citado sobre o modo multiplayer de Cyberpunk 2077.

E o crunch na CD Projekt Red?

Um dos assuntos que marcaram o desenvolvimento de Cyberpunk 2077 foram as diversas denúncias de crunch na empresa. Segundo Marcin Iwinski, o estúdio vai entregar as melhorias “sem nenhuma hora extra obrigatória”. Além disso, a companhia diz que está fazendo de tudo para que Cyberpunk 2077 retorne à PSN.

Por fim, o executivo pede desculpas para todos os fãs e diz que vai tentar reconquistar a confiança dos jogadores na empresa.

…

Cyberpunk 2077 está disponível para PS4, Xbox One, Google Stadia e PC. As versões de PS5 e Xbox Series S/X chegam somente na segunda metade de 2021, mas jogadores já podem jogar através da retrocompatibilidade.