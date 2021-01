A MTV iniciou nesta semana as gravações da nova temporada do De Férias com o Ex: Celebs em Ilhabela (SP) e tem em seu elenco uma figura que já conquistou os fãs de reality shows no início do ano passado: Marina Gregory, campeã do The Circle Brasil, da Netflix.

A carioca de 26 anos, moradora do Méier, é uma das grandes apostas da MTV para a atual temporada por fugir completamente do padrão físico que o canal exigiu em edições anteriores.

Marina é a primeira mulher gorda a participar do reality de pegação. Empoderada, ela se orgulha de suas curvas e usa suas redes sociais para incentivar outras garotas a se aceitarem e a amarem seus corpos. Além disso, seu Instagram é recheado de fotos sensuais, que exaltam sua beleza.

Assim como os demais realities de confinamento gravados na pandemia, a MTV confinou Marina e os outros participantes da temporada em um hotel durante 14 dias, para se assegurar que todos estavam livres da Covid-19. Todos foram testados diversas vezes ao longo do período.

Durante este período, os integrantes da nova temporada do De Férias com o Ex puderam usar seus aparelhos celulares, na tentativa de despistar os fãs.

Bastante ativa no Instagram, a campeã do The Circle Brasil não dá as caras nos Stories há quatro dias. E sua foto mais recente foi registrada em um quarto de hotel, vestindo um biquíni que ganhou de uma marca.

Procurada, a MTV diz que não irá comentar no momento o elenco escalado para sua nova temporada, que deverá estrear somente em abril.