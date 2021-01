Celso Portiolli é mais visto do que Eliana e Rodrigo Faro em guerra dominical · .

No primeiro domingo de 2021, Celso Portiolli foi quem se deu bem na guerra por audiência entre os programas “de auditório”. O Domingo Legal marcou 6,1 pontos na Grande São Paulo e deu mais ibope do que Hora do Faro e Eliana, atrações que vão ao ar em faixas com um número maior de televisores ligados.

No ar das 11h às 15h05 de ontem (3), o programa de Portiolli ficou na segunda colocação. No confronto direto, a Record registrou 5,8 pontos de média. Na sequência do Domingo Legal, Eliana anotou 5,5 de média e deixou o SBT na terceira colocação.

Principal rival da apresentadora na disputa por ibope, Rodrigo Faro fez mais uma edição com desdobramentos de A Fazenda 12 e entrevistou Biel, vice-campeão do reality da Record. O programa fechou com 6,1 pontos e ficou em segundo lugar durante a sua faixa de exibição –o SBT terminou com 5,6 no confronto.

Veja abaixo as audiências de domingo, 3 de janeiro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 12,5 Santa Missa 5,0 Antena Paulista 6,2 Pequenas Empresas Grandes Negócios 7,4 Globo Rural 11,2 Auto Esporte 10,0 Esporte Espetacular 8,1 Escolinha do Professor Raimundo 9,2 Temperatura Máxima: Kung Fu Panda 3 11,6 Campeões de Bilheteria: O Homem de Aço 16,1 Domingão do Faustão 15,1 Fantástico 18,6 Domingo Maior: Jason Bourne 11,4 Cinemaço: Déjà Vu 7,8 Corujão: Lutando Contra o Tempo 4,8 Hora 1 4,8 Média do dia (7h/0h): 5,7 Religioso 0,8 Faixa Record Kids 4,9 Cine Maior Especial: Tá Dando Onda 2 5,2 Hora do Faro 6,1 Domingo Espetacular 9,0 Mundo Record Prêmios 7,9 Câmera Record 6,6 Bates Motel 3,5 Religioso 0,7

Média do dia (7h/0h): 5,6 Jornal da Semana SBT 2,7 Pé na Estrada 3,2 Acelerados 2,6 Sempre Bem 2,0 Duelo de Mães 2,1 Notícias Impressionantes 3,2 Domingo Legal 6,5 Eliana 5,5 Roda a Roda 6,5 Tele Sena 6,5 Programa Silvio Santos 7,6 Poder em Foco 3,0 O Crime Não Compensa 2,3 Primeiro Impacto 2,6

Fonte: Emissoras