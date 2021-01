Cena do Crime: doc sobre morte de Elisa Lam ganha trailer na Netflix

A Netflix lançou, nesta terça-feira (26), o trailer oficial da série documental sobre a misteriosa morte de Elisa Lam. A produção recebeu o nome de Cena do Crime: Mistério e Morte no Hotel Cecil e deve chegar ao catálogo da plataforma de streaming em fevereiro deste ano.

O caso de Elisa Lam

Para quem não se lembra ou desconhece o caso, Elisa Lam era uma jovem estudante canadense de 21 anos de idade que foi encontrada morta dentro de uma cisterna no Hotel Cecil, em 2013. O corpo da mulher não apresentava nenhum sinal de violência, nem a presença de álcool ou de drogas no sangue.

O mistério do acontecimento, todavia, vai além disso e se concentra também nos vídeos que circularam antes de encontrarem o corpo da mulher. Nas imagens, é possível ver uma Elisa transtornada e agindo como se estivesse fugindo de algo ou alguém. Algo que não ficou claro até hoje.

O corpo da jovem só foi encontrado porque os hóspedes do hotel reclamaram que a água estava com um gosto estranho.

Veja o trailer:

O documentário Cena do Crime na Netflix

A série Cena do Crime terá quatro episódio e buscará investigar o que aconteceu de fato com a jovem Elisa Lam. A produção contará com entrevistas de funcionários do Hotel Cecil e de hóspedes do local, além de pessoas que estavam envolvidas diretamente na investigação do caso.

Como pode ser visto no trailer, o hotel já carrega uma fama bastante sombria em sua história por conta das várias mortes que já ocorreram por lá. Uma das entrevistadas até fala no vídeo que o Hotel Cecil era conhecido como um lugar onde os assassinos em série iam para relaxar.

A série tem a direção e a genialidade de Joe Berlinger, que foi indicado ao Oscar e é vencedor do Emmy. Cena do Crime: Mistério e Morte no Hotel Cecil estará disponível na Netflix a partir do dia 10 de fevereiro.