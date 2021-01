Cenas de um Casamento: minissérie da HBO ganha novos nomes no elenco

Foi divulgado recentemente que Nicole Beharie, Corey Stoll e Tovah Feldshuh vão integrar o elenco da minissérie Cenas de um Casamento, da HBO. A produção vai se basear diretamente na obra homônima do cineasta Ingmar Bergman, lançada em 1974. Oscar Isaac e Michelle Williams já tinham sido anunciados como protagonistas anteriormente.

A minissérie terá produção executiva da também atriz Jessica Chastain e está sendo escrita por Hagai Levi, co-criador das séries Our Boys, da HBO, e The Affair, da Showtime. O roteirista também atuará como diretor dos episódios que pretendem trazer à tona novos conflitos acerca de temas recorrentes em uma relação conjugal, como amor, ódio, desejo, monogamia, casamento e divórcio.

Ainda não se sabe ao certo quais são os personagens de Nicole Beharie, Corey Stoll e Tovah Feldshuh. No entanto, os três certamente terão papéis coadjuvantes, dando suporte ao casal de protagonistas de Isaac e Williams.

(Reprodução)Fonte: Deadline

Nicole Beharie fez diversas participações em séries importantes, como Black Mirror, Little Fires Everywhere e Sleepy Hollow. Já Corey Stoll é mais conhecido por Billions, House of Cards e Ratched. E a atriz Tovah Feldshuh tem Crazy Ex-Girlfriend e The Walking Dead em seu currículo.

Saiba mais sobre a minissérie Cenas de um Casamento, da HBO

Além de todos esses nomes anunciados, Sunita Mani, de GLOW e Mr. Robot, também está no elenco e ainda não teve mais detalhes acerca de sua participação divulgados oficialmente pela emissora.

A minissérie original, criada por Ingmar Bergman, teve seis episódios e contou com as participações de Liv Ullmann, Erland Josephson, Bibi Andersson e Jan Malmsjö nos papéis principais. A produção também foi distribuída como um filme de longa-metragem, também em 1974, contando com 167 minutos de duração.

Por enquanto, a HBO não anunciou nenhuma data de estreia. Dessa forma, só nos resta aguardar por mais novidades.