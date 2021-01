Ceni admite incômodo com vazamento de escalações: ‘Atrapalha o Flamengo’

Depois de três jogos em que não venceu, o Flamengo voltou a triunfar ao bater o Goiás nesta segunda-feira, fora de casa, por 3 a 0, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Arrascaeta, Gabigol e Pedro marcaram os gols rubro-negros. Na coletiva de imprensa, o técnico Rogério Ceni, que ganhou fôlego com a vitória, admitiu incômodo com informações de suas escalações que têm sido vazadas pela imprensa.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Na sexta-feira, o repórter Venê Casagrande, do jornal “O Dia”, noticiou que Ceni havia treinado com César no gol e William Arão na zaga.

Nos dias seguintes, vazaram também uma nova suposta escalação do Fla e depois uma mudança até na preleção do jogo contra o Goiás.

“(Os vazamentos) Atrapalham principalmente o Flamengo, nao é a mim, é ao clube. A gente lamenta nesse sentido. Mas hoje é secundario perto do resultado”, avaliou Ceni.