Ceni analisa derrota do Flamengo: ‘Os erros que cometemos são grotescos para um time que quer ser campeão’

Após a derrota do Flamengo para o Fluminense por 2 a 1, com o gol da virada tricolor nos acréscimos da etapa final, o técnico Rogério Ceni buscou dar explicações para o desempenho da equipe nesta quarta, em partida disputada no Maracanã. Segundo o técnico, o ataque do time produziu o suficiente para vencer, mas a bola “teimou em não entrar”. E, além disso,, defensivamente, foram cometidos “erros grotescos para uma equipe que quer ser campeã”.

– Em volume de jogo, o que nós criamos é suficiente para ganharmos jogos como o de hoje. Os erros que cometemos são grotescos para uma equipe que quer ser campeã – respondeu Ceni ao ser questionado se o Flamengo, sob o seu comando, vem apresentando um futebol para ser campeão do Brasileirão.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo, dia 10 de janeiro. Pela 28ª rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro recebe o Ceará no Maracanã, às 16h.

Com 49 pontos, o time de Rogério Ceni segue a sete pontos de distância do líder São Paulo, que perdeu para o Red Bull Bragantino nesta quarta e segue com 56 pontos. O Atlético-MG, que também tem 49, não atuou nesta rodada.

Na saída de campo, nesta quarta, o meia Arrascaeta deu uma forte declaração após a derrota de virada, dizendo que o time devia sair de campo com vergonha e que, daquela forma, a equipe não merecia ser campeão nacional.

O técnico Rogério Ceni foi questionado sobre a declaração e respondeu assim:

– Ele não se refere a maneira que o time jogou, e sim a maneira que sofremos os gols. Acho que é isso. Tenho que concordar com ele. Da forma que sofremos a virada… Mas do que o time produziu, tivemos ótimas chance de ampliar e o Fluminense veio para jogar bola na área de qualquer lugar, e assim conseguiu o primeiro gol, em uma falta. Sofrendo gols dessa maneira fica difícil, realmente.

Confira outras respostas do técnico Rogério Ceni, do Flamengo:

Queda no desempenho após o intervalo



Nós trabalhamos a semana inteira em alta intensidade, percorremos grandes distâncias, exceto no dia de ontem, é natural que se saia um pouco do primeiro para o segundo tempo. Mas não acho que tenha sido intensidade, e sim a falta de confiança após sofrer o primeiro gol. Você perde confiança, erra mais e propicia ao adversário oportunidade. No final, foi uma infelicdade de errar um passe e colocar um adversário na cara do gol, nos acréscimos, para definir a partida.



Repertório ofensivo e dificuldade para fazer gols



Uma coisa é falta de repertório, outra coisa é não finalizar. Com 19 finalizações não é falta de repertório. As bolas chegaram, bolas alçadas, tabelas, e o goleiro deles fez ótimas defesas. Treinar mais finalizações do que treinamos é impossível. Infelizmente, a bola tem teimado em não entrar.

Participação do Everton Ribeiro

​

Na minha opinião, ele fez boas jogadas, participou bem do jogo, inclusive do lance do gol. É natural, quando perdemos, procurar alguém para diminuir ou colocar como culpado. Jogou até o minuto que podia e depois foi substituído. Se o resultado fosse favorável, se tivesse 2 a 0, 3 a 0, não teria essa pergunta. Contra o Racing, tiramos ele muito cedo, hoje muito tarde. Aqui, o que precisamos é ganhar jogo.

Derrota após 11 dias de treino

​

Todas equipes tiveram 11 dias de treinos. Os gols foram falhas grandes, por isso perdemos a partida. Controle de bola, finalizações… Tudo muito favorável a nossa vitória. Fora isso, não tenho muito o que explicar. Falhamos nos momentos decisivos do jogo.

Falta objetividade ao time?

​

Está faltando fazer o gol. O time tem finalizado, se esforçado para fazer, mas a bola não tem entrado. Objetividade? Não. A objetividade se resume em a bola entrar.

Surpresa pela mudança do Fluminense após o intervalo?

​

Não vejo mudança de postura. Vejo uma bola alçada, como tantas que foram, sai o gol. A partir disso, o time se anima, ganha confiança, e teve mais duas ocasiões de gol. Não vejo mudança de postura, o estilo de jogo foi o mesmo, com faltas acima do meio de campo, bolas jogadas na área, e foi assim que conseguiram fazer o gol. O que não podemos é desanimar, nos abater. O São Paulo perdeu, era uma grande oportunidade de colocar quatro pontos de diferença e entrar, literalmente, na disputa pelo título. Faltam 11 rodadas, vamos continuar trabalhando para fazer a bola entrar e a vitória acontecer.