Ceni aumenta leque com Arão na zaga, e setor alcança feito inédito para o Flamengo no Brasileiro

O burburinho nas redes sociais foi instantâneo quando o Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Palmeiras, com Willian Arão para iniciar um jogo improvisado na zaga pela primeira vez. A aposta surtiu efeito e fez com que Rogério Ceni ampliasse o leque de opções no setor, o Calcanhar de Aquiles do clube na temporada. E a vitória por 2 a 0, na última noite, no Estádio Mané Garrincha e pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda trouxe uma façanha rubro-negra na competição.

Pela primeira vez no Brasileirão-2020, o Flamengo chegou a dois jogos consecutivos sem levar gols. O anterior havia sido também em um triunfo – contra o Goiás. Para o feito, Ceni iniciou com Arão ao lado de Rodrigo Caio, que saiu no primeiro tempo por conta de dores no adutor da coxa direita e que, nesta sexta, será reavaliado; Gustavo Henrique entrou e demonstrou segurança.

Sobre o Arão, Rogério Ceni fez questão de enaltecer o camisa 5, que, de acordo com o site “Sofascore.com”, acertou 94% dos passes (47/50), não foi driblado, não cometeu faltas e interceptou e cortou duas bolas do ataque palmeirense.

– Treinamos semana passada com ele nessa função, já fez isso meio tempo ou últimos 15 minutos. Hoje achei que encaixava melhor, esperava o Rony começando jogando, mas não foi. Nem ele nem Breno. Ele tem mais mobilidade, então achei que ele com Rodrigo Caio ficaria uma boa dupla. Mas onde quer que ele jogue é muito importante aqui – salientou Ceni.

– Agradeço a todo elenco e ao Rogério, que me deu confiança. Tentei fazer o meu melhor e creio que pude contribuir – falou Arão.

Na entrevista coletiva, o técnico também enalteceu o fato de o Fla conseguir passar duas partidas seguidas sem ser vazado:

– Acho que esses dois jogos sem sofrer gols são importantes. Agora, os resultados são importantes porque enverdeciam o trabalho que temos feito. Aqui temos em mente de fazer o melhor para o Flamengo, para o torcedor. Estamos trabalhando para ter o melhor para o clube.

Ainda é cedo para saber se Rodrigo Caio terá condições de jogar no domingo, quando o Flamengo visitará o Athletico-PR. Pode ser que Willian Arão inicie com Gustavo Henrique na zaga, o que seria uma dupla inédita para começar um jogo e a oitava diferente do grupo principal do Fla na temporada.