Ceni barra Gabigol e faz três mudanças no time titular que pega o Ceará

O Flamengo encara o Ceará, neste domingo, às 16h, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Rogério Ceni fez mudanças importantes na equipe.

Ainda sem Diego Alves, Rogério Ceni decidiu tirar Hugo do gol. Cesar foi o escolhido para proteger a meta.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Na defesa, Gustavo Henrique foi confirmado como titular. O defensor foi testado durante a semana e ganhou a vaga para jogar ao lado de Rodrigo Caio. Natan vai para o banco.

Já no ataque, Pedro retornou ao time titular. Depois de ficar no banco diante do Fluminense, o camisa 21 voltou a ganha chance. Gabigol acabou barrado.

Flamengo titular: César; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.

Nosso Time é a Gente em Campo! O Mengão está escalado para enfrentar o Ceará, no Maraca, pelo Brasileirão! Pra cima deles! #FLAxCEA #VamosFlamengo pic.twitter.com/cAIXs3KGUp — Flamengo (@Flamengo) January 10, 2021

Veja abaixo a lista de relacionados.

Confira os relacionados para a partida contra o Ceará pelo Brasileirão. #CRF pic.twitter.com/SZFUEFaSew — Flamengo (@Flamengo) January 9, 2021

Na quarta colocação, com 49 pontos, os cariocas estão sete pontos atrás dos paulistas e com um jogo a menos na tabela. Enquanto o rival encara o Santos, no Morumbi, o Flamengo espera voltar a vencer diante do Ceará.