Ceni celebra evolução do Flamengo e reforça confiança no título: ‘Sempre tentando melhorar a cada jogo’

As duas vitórias consecutivas – sobre o Goiás, na segunda, e sobre o Palmeiras, nesta quinta – reforçaram a confiança de Rogério Ceni na conquista do Brasileirão pelo Flamengo. Não apenas pela curta distância para o líder Internacional, de cinco pontos, mas também pela evolução da equipe nas últimas rodadas. São dois jogos sem sofrer gols, mesmo atuando com uma equipe muito ofensiva, como destacou o treinador após o 2 a 0 nesta quinta.

– Estamos sempre tentando melhorar a cada jogo, construir algo mais sólido. Tivemos boas chances de gol em outros jogos. Hoje tivemos uma apresentação melhor no contexto geral, somando os dois tempos. O time brigou, além do talento. Foram seis jogadores de frente, sendo dois 10 (Diego e Gerson) não lembro do Flamengo começar assim. Já esteve assim em momentos de jogos. Seis jogadores altamente técnicos – afirmou Rogério Ceni, antes de completar:

– Prêmio pela ousadia e dedicação em campo. Estamos em um processo de crescimento. Não acontece em um mês ou uma semana de trabalho, mas com o talento e a entrega que eles têm, temos tudo para brigar pelo octa – afirmou.

Com 55 pontos, o Flamengo está na terceira posição, quatro atrás do líder Internacional. No próximo domingo, o time de Rogério Ceni enfrenta o Athletico, na Arena da Baixada. Assim, o elenco rubro-negro permanece em Brasília até sábado, quando embarca para Curitiba. A partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Furacão, será às 16h de domingo.

Confira outras respostas do técnico Rogério Ceni nesta quinta-feira:

Opção por Willian Arão na zaga



Nós treinamos semana passada, ele já vem executando em alguns jogos em um tempo, nos últimos 15 minutos, quando precisamos da vitória. Hoje achei que encaizaria melhor nesse modelo de jogo. Achei que o Rony começaria jogando, mas não foi. Arão tem mais mobilidade e achei que com o Rodrigo formaria uma boa dupla. Onde quer que jogue, é um jogador muito importante para nós. Tem 280 jogos pelo Flamengo, sempre tem boa vontade em ajudar. Eu conversei com ele e se colocou à disposição para jogar onde eu quisesse. Para transformar um volante em zagueiro tem que contar com a boa vontade. É um cara que sempre demonstra isso. Pode ser utilizado assim em outros jogos, não necessariamente em sequência. Colabora muito no dia a dia, dentro e fora do campo. Tem uma história no Flamengo.

Vitória contra um time do G6 do Brasileirão

O Flamengo estava com dificuldade contra os cinco primeiros. Foi importante, mostra para a gente, para o torcedor, que é possível enfrentar equipes como o Palmeiras. Fizemos um bom jogo. É importante. Ainda temos Inter, São Paulo e Grêmio. Importante para esses últimos oito jogos que faltam.

Enfrentamos um Palmeiras que só tinha tomado 6 ou 7 nos últimos 11 jogos. É uma equipe forte, bem estruturada, e ganhar um jogo desse tamanho traz a motivação para o torcedor e pode despertar aquele sentimento que torna o Flamengo mais forte. É uma vitória importante, que traz confiança.

Críticas externas e escolhas feitas

Trégua se tem quando está em guerra. Eu penso que, aqui, estamos todos do mesmo lado. Quando vim trabalhar no Flamengo vim fazer o melhor para o Flamengo. Tenho certeza que os atletas também pensam assim. Quando so resultados não vêm, existe uma cobrança. Eu não sou muito ligado em redes sociais. Minhas escolhas são baseadas no trabalho do dia a dia. Não me baseio em opiniões externas. Vivo o dia a dia do CT. Do CT para casa, de casa para o CT. É o que vivo no Rio de Janeiro.