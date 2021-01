Ceni elogia atuação do Flamengo e destaca Diego

Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, após três jogos de jejum. Pela pela 30ª rodada, o Rubro-Negro superou o Goiás por 3 a 0, em Goiânia. O resultado agradou o técnico Rogério Ceni, que destacou a atuação do meia Diego Ribas, que substituiu o suspenso Gerson.

O treinador apontou também a evolução da equipe em campo jogando em um clima mais ameno, ao contrário do que aconteceu na derrota para o Ceará na rodada passada. No Maracanã, o Flamengo foi derrotado por 2 a 0.

“A gente tem que ressaltar alguns jogadores que foram extremamente competitivos. Dou o exemplo do Diego Ribas, que fez um jogaço na minha opinião e é um cara que transmite uma energia muito positiva. O Gustavo, que decidimos por um jogador mais alto contra dois centroavantes, também fez um jogo seguro ao lado do Rodrigo”, afirmou Ceni, elogiando também a dupla de zaga.

Para Ceni, a temperatura mais amena permitiu que o time pressionasse mais o adversário.

“Eu acho que nos dois tempos conseguimos exercer uma pressão maior. Acho que a principal diferença, apesar do campo estar muito pesado hoje por causa da chuva, mas foi a temperatura. O jogo no Maracanã estava bastante quente, hoje um clima mais ameno a gente conseguiu exercer melhor essa pressão na saída de jogo”, ponderou.

“Eles têm muita qualidade, e quando além da capacidade a gente consegue competir no mais alto nível, é um time que tem jogadores diferentes. É de se destacar a extrema competitividade que nós tivemos hoje”, concluiu Ceni.

A vitória recolocou o Flamengo no G-4 do Brasileiro, com 52 pontos, mas uma sequência de três jogos difíceis será decisiva para as chances de título. Nesta quinta-feira, em Brasília, o Flamengo encara o embalado Palmeiras, em Brasília. Além disso, o atual campeão brasileiro vai enfrentar o Athletico-PR e o Grêmio, ambos fora de casa.