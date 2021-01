Ceni explica reclamação de Gabigol na saída de campo: ‘Deu muitas opções e não recebeu. Dou razão a ele’

Com 1 a 1 no placar, na Arena da Baixada, Rogério Ceni sacou Gabigol e pôs Pedro em campo, aos 25 minutos da etapa final. Depois, aos 34, lançou o centroavante Rodrigo Muniz a campo, no lugar de Arrascaeta, terminando a partida com dois homens na área, mas o camisa 9 fora da partida mais uma vez. Após a derrota por 2 a 1 – Renato Kayser marcou para o Athletico aos 39 -, o treinador explicou a reclamação de Gabi ao deixar o jogo, dando razão a ele.



– O Gabriel, quando saiu, estava reclamando que deu muitas opções e não recebeu a bola em profundidade. E, realmente, tivemos algumas chances com Vitinho, Everton, os meias, de pifar ele, que é a sua jogada, forte, no facão, e ele não recebeu as bolas. Optamos por um jogador de maior referência para proteger essa bola para a finalização dos meias. Depois, trocamos o Everton pelo Pepê, características parecidas até, e, no fim, colocando o Matheuzinho como ala e com Muniz e Pedro para ter um peso maior na área, com a chegada dos meias e do Michael pelos lados – afirmou Ceni, antes de falar sobre Muniz:

– O Muniz tem uma característica de entrar na área mas consegue ter força para voltar e recompor quando necessário. Por isso a opção por esses dois jogadores no final do jogo. Perdendo, tentamos dois jogadores de área. Zero problema. Reclamação por não ter a bola, e dou a razão a ele. Quando foi acionado, escapou a bola, correu demais e não conseguimos encaixar esse passe no facão – finalizou o treinador do Flamengo na Arena da Baixada.

Com 55 pontos, o Flamengo agora está a sete do líder Internacional, que venceu por 2 a 1 o Grêmio, neste domingo, e foi aos 60 pontos. Na quinta, Flamengo e Grêmio se enfrentam em Porto Alegre em partida atrasada da 23ª rodada do Brasileirão. É a chance dos times voltarem a se aproximar do líder.

Confira outras respostas do técnico Rogério Ceni, do Flamengo:

Sobre Pedro e Muniz juntos no fim, e não Gabriel Barbosa

Joga na mesma posição pois é um “9”, um jogador de área. O problema é que Pedro e Gabriel, posso colocar os dois juntos, mas não tenho a recomposição. Não consigo ter a recomposição defensiva. O jogo é em duas partes: quando você tem a bola, atacando, e quando você perde a bola, na hora da recomposição. Os dois se esforçam, quebram um galho, mas não são marcadores de natureza. O Muniz já tem uma parte de chegar na área, de cabeceio, de finalização, mas consegue fazer um lado do campo, recompor para que não sofra um contra-ataque e minimize as chances. Essa é a maior dificuldade que nós temos. O Gabriel e o Pedro não fazem o lado de campo. Os dois jogam centralizados. O Muniz consegue jogar centralizado, deixar um ponta passar pela esquerda, um ponta passar pela direita, com os meias chegando, e consegue fazer a recomposição lateral.

Erros nos gols do Athletico

Erro de posicionamento na hora que o Nikão faz o cruzamento deixamos as costas livres para o Abner chegar fazendo o gol. No segundo, uma posse de bola que erramos o passe. Poderíamos ter girado, e não forçado pelo meio. Recuperam, deram o contra-ataque e fizeram o gol. Um erro de cobertura e uma tentativa de peasse precipitado no meio de campo.